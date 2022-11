Da sempre, ogni Coppa del Mondo viene associata non solo a luci e colori, ma anche ai suoni. Qual è la colonna sonora di questo Mondiale? Scopriamo insieme le canzoni ufficiali e l’inno della rassegna iridata che si svolge in Qatar, insieme alla sigla dei Mondiali 2022, con tanto di video.

Qual è l’inno ufficiale della Coppa del Mondo in Qatar: le canzoni della rassegna

Come spesso accade, sono tanti gli artisti che sono stati selezionati per comporre e per suonare l’inno ufficiale dei Mondiali. Non c’è, dunque, un solo inno ufficiale, ma più canzoni che sono state scelte per accompagnare i tifosi delle trentadue squadre partecipanti e tutti gli appassionati di calcio.

Il primo degli inni ufficiali dei Mondiali 2022 è Tukoh Taka, eseguito della rapper trinidadiana Nicki Minaj, del cantante colombiano Maluma e della cantante libanese Myriam Fares. Successivamente, si è affermato Hayya Hayya (Better Together), prodotto da RedOne, uno dei più apprezzati composer marocchini, con la partecipazione dell’americano Trinidad Cardona, il nigeriano Davido e la cantante qatariota Aisha. Come non citare Arhbo, di Ozuna e GIMS, infine.

Sigla Mondiali 2022, qual è quella scelta dalla Rai

Ma ora passiamo a quella che è la sigla dei Mondiali 2022. Con questa espressione vogliamo indicare il jingle che, tramite la Rai, broadcaster ufficiale del Mondiale, diffonde prima, durante e dopo le partite della Coppa del Mondo. Di questa canzone abbiamo inserito un breve clip, che trovate in questo articolo. Una vera e propria colonna sonora per accompagnare tutte le gare.