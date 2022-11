Trentadue squadre, una sola Coppa del Mondo: siamo pronti per i Mondiali 2022. Un’edizione davvero particolare, la seconda senza l’Italia di Mancini, eliminata alla semifinale degli spareggi dalla Macedonia del Nord. Ma tra Francia, Argentina, Brasile e tante altre squadre, lo spettacolo in campo non mancherà di certo. Ecco come seguire la Coppa del Mondo in tv: qual è il programma della Rai per i Mondiali di Qatar 2022 e in che modo la tv di Stato assicurerà la copertura dell’evento.

Come seguire il Mondiale in tv e streaming: copertura della Coppa del Mondo

Tutto pronto per questi Mondiali del Qatar 2022. Senza dubbio un’edizione particolare, come detto. In primis, per l’assenza dell’Italia, che manca per la seconda volta di fila alla rassegna iridata. Ma anche, per motivi più facilmente intuibili, la prima nella storia che si gioca nei mesi in cui, in Europa, è inverno.

Ma dove vedere i Mondiali 2022? Tutte e 64 partite dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in

diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. Lo ha comunicato la stessa Rai in un apposito documento, in cui viene pubblicato il palinsesto di questa kermesse, tutta a cura, come detto, della tv di Stato.

Programma Mondiali Qatar 2022 Rai: copertura in tv e radio

La copertura della Rai delle partite dei Mondiali, dunque, sarà pressoché totale. Non ci saranno, ovviamente, solo le gare, ma anche le trasmissioni di approfondimento. La programmazione televisiva, con il team coordinato da Donatella Scarnati, team leader della Coppa del Mondo, sarà composto dai telecronisti Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro e Alberto Rimedio, ma anche dagli opinionisti Lele Adani, Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio e Sebino Nela. Si affiancano a loro quattro inviati: Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi. Sono loro gli uomini e le donne scelte da Rai per questa rassegna.

Ogni sera, dopo il match delle 20, l’ultimo del programma, ci sarà “Il circolo dei Mondiali”, trasmissione di approfondimento curata da Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi. E per quanto riguarda la copertura delle partite in radio, non resta che affidarci alla competenza dei cronisti Rai, che nell’ambito del programma “Tutto il Mondiale minuto per minuto”, variazione in salsa Nazionali del celebre “Tutto il calcio minuto per minuto”, ci racconteranno quanto accadrà in Qatar. Agli otto radiocronisti si affiancheranno Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serra.