Se esiste una competizione che infiamma l’entusiasmo dei tifosi di calcio, è indubbiamente il derby. Questa volta, la sfida mette di fronte la seconda e la prima della classifica del girone G di Serie D, con la Nocerina che gioca in casa contro la Cavese, che la precede di undici punti. Ecco le informazioni su come ascoltare Nocerina-Cavese in diretta radio su internet: dettagli per seguire il match attraverso lo streaming radiofonico.

Uno dei derby più sentiti della Campania è alle porte: le probabili formazioni in campo

Il confronto tra Nocerina e Cavese si preannuncia come un appuntamento carico di tensione, imperdibile. Un per due tifoserie campane appassionate e storiche, che, a causa del divieto di trasferta imposto ai tifosi della Cavese, come già avvenuto all’andata e negli ultimi due anni, vedrà solo i sostenitori di casa sugli spalti. Si prevede uno spettacolo emozionante anche fuori dal campo, con una coreografia notevole preparata dai tifosi della Nocerina.

Il tecnico della Nocerina, Nappi, è costretto a rivedere la formazione a seguito dell’ammonizione di Crasta nell’ultimo match contro il Boreale, finito 0-0, e alla mancanza di un giocatore under nato nel 2005 per l’indisponibilità di Mariano. Di Napoli, al contrario, può contare su tutta la rosa a sua disposizione. Le probabili formazioni del derby:

NOCERINA (4-3-3): Fantoni; Esposito, Mazzei, Petti, Pinna; Carotenuto, Vecchione, Citarella; Liurni, Cardella, Maccari. All. Nappi

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Megna, Troest, Magri; Fraraccio, Konate, Zenelaj, Urso, Derosa; Di Piazza, Foggia. All. Di Napoli

Nocerina-Cavese, come ascoltarla in radio e seguirla in streaming

L’emozione per questo incontro di grande rilevanza è alle stelle. La diretta radio del match Nocerina-Cavese sarà trasmessa sul canale YouTube ufficiale di ForzaNocerina.it, permettendo ai tifosi di non perdere nemmeno un momento dell’attesissimo derby. Attraverso la radio streaming, i supporter potranno vivere tutte le emozioni del match ovunque si trovino, garantendosi un’esperienza immersiva grazie alla narrazione appassionata degli speaker.

È quindi possibile, con qualsiasi dispositivo connesso a internet, ascoltare la diretta radio della partita e sentirsi come se si fosse sugli spalti, grazie alle voci di Carmine Apicella e Francesco Belsito.