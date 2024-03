Sembrerebbe una partita di (almeno) un paio di categorie più in su, ma è Nocerina-Cavese, il derby campano di Serie D. Una coreografia davvero da brividi, quella preparata dai tifosi rossoneri per la sentitissima sfida contro i cugini metelliani. Fumogeni ovunque e una fitta coriandolata hanno accompagnato l’ingresso in campo delle due squadre. Il video della coreografia di Nocerina-Cavese.

Tutto lo spettacolo dei tifosi rossoneri nella coreografia di Nocerina-Cavese

Tanto spettacolo per la coreografia di questo Nocerina-Cavese. Tutti e tre i settori dello stadio “San Francesco” coinvolti in una scenografia emozionante. Tantissimi i fumogeni – rigorosamente rossoneri, s’intende – accesi dai tifosi molossi sugli spalti, posizionati lungo tutta la tribuna principale e, ovviamente, in Curva Sud.

Le due tifoserie sono state un tempo unite da un’amicizia. Negli anni, però, questo rapporto si è trasformato in un’accesa rivalità che aggiunge un ulteriore strato di intensità alla partita. Che, per inciso, è già carica di aspettative: la Cavese, infatti, arriva al derby da prima a +11 proprio sulla Nocerina che è reduce dalla frenata di Fiumicino (0-0 in casa del Boreale ultimo).

Moltissimi i contenuti in campo e sugli spalti dove, purtroppo, mancheranno i tifosi della Cavese, colpiti dal divieto di trasferta, come era accaduto anche per i sostenitori molossi all’andata, e come sta accadendo ormai da troppi anni a questa parte. Per chi non riuscirà a essere presente al “San Francesco”, Nocerina-Cavese sarà in diretta tv e in diretta radio, entrambi i servizi, questi, completamente gratuiti, e pensati per i metelliani, assenti forzati, e i nocerini in ogni angolo d’Italia. Che, siamo sicuri, si godranno questa splendida coreografia.