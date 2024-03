Se c’è una cosa che infiamma i cuori dei tifosi di calcio, è sicuramente il derby. Nocerina-Cavese promette di fare scintille dal primo all’ultimo minuto. La seconda in classifica nel girone G di Serie D ospita la capolista, prima con undici punti di distacco sui rivali. Ecco dove vedere la partita in diretta tv in chiaro e in streaming gratis: come seguire l’incontro, le probabili formazioni del match.

Uno dei derby più attesi della Campania sta per cominciare: le probabili formazioni

Tutto pronto per un confronto davvero attesissimo. Il derby Nocerina-Cavese è una sentitissima sfida tra due tifoserie storiche della Campania che, tuttavia, non potranno affrontarsi sugli spalti, in quanto, come accaduto all’andata (e da due anni a questa parte) la trasferta è stata vietata ai cavesi. Ci si aspetta un grande spettacolo per quanto, invece, concerne i sostenitori di casa: la Nocerina aspetta questo derby e lo farà, molto presumibilmente, con una coreografia da brividi.

Mister Nappi costretto a reinventarsi la formazione dopo l’ammonizione rimediata da Crasta nell’ultimo incontro in casa del Boreale (0-0). Problema degli under per l’allenatore romano, a cui manca un 2005, per la contemporanea indisponibilità di Mariano. Di Napoli non avrà, invece, particolari grattacapi, in quanto tutta la rosa sarà a sua disposizione. Le probabili formazioni del derby:

NOCERINA (4-3-3): Fantoni; Esposito, Mazzei, Petti, Pinna; Carotenuto, Vecchione, Citarella; Liurni, Cardella, Maccari. All. Nappi

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Megna, Troest, Magri; Fraraccio, Konate, Zenelaj, Urso, Derosa; Di Piazza, Foggia. All. Di Napoli

Pubblicità

Nocerina-Cavese, dove vederla in tv, e come seguirla in streaming gratis

Come detto, tantissima attesa per questo match dalla grande importanza. Nocerina-Cavese sarà trasmessa, come tutte le gare esterne dei blufoncé, da Voci Metelliane, che ha acquisito i diritti tv per le partite in trasferta della squadra di Di Napoli per tutta la stagione. La diretta sarà dunque disponibile in streaming gratis su YouTube e su tutti i canali social appartenenti al gruppo.

Sarà dunque possibile, tramite una Smart TV, seguire in diretta tv in chiaro la partita tra le due compagini campane. Attesi tantissimi ascolti per questa gara, davvero da non perdere.