L’Italia inizia il suo cammino a Euro 2024 affrontando l’Albania a Dortmund. La partita, fondamentale per gli Azzurri campioni in carica, si svolgerà il 15 giugno 2024. Rai Radio 1 trasmetterà l’incontro in diretta, offrendo un’ampia copertura e commenti dettagliati. Ecco dove ascoltare Italia-Albania in radio: come seguire la partita.

La Nazionale di Spalletti pronta al debutto: le info sul match

Inserita nel Gruppo B con Spagna e Croazia, la nazionale italiana deve iniziare il torneo con una prestazione convincente. I precedenti contro l’Albania sono favorevoli: in quattro incontri, l’Italia ha sempre vinto. L’Albania, alla sua seconda partecipazione agli Europei, rappresenta comunque un avversario da non sottovalutare. La squadra, allenata da Sylvinho, presenta una formazione composta da giocatori provenienti da diverse nazioni. La direzione di gara sarà affidata all’arbitro tedesco Felix Zwayer, assistito dai guardalinee Lupp e Achmüller. Il IV ufficiale sarà Siebert, mentre al VAR opereranno Dingert e Dankert.

Dove ascoltare Italia-Albania in radio: diretta streaming audio su Rai Radio 1

Per seguire la partita su Rai Radio 1, è possibile sintonizzarsi sulla frequenza FM locale o accedere allo streaming tramite il sito ufficiale di RaiPlay Radio. L’app RaiPlay Radio, disponibile per dispositivi iOS e Android, consente di ascoltare la diretta ovunque ci si trovi. Gli utenti di smart speaker possono attivare la stazione con comandi vocali. Per quanto, invece, concerne le frequenze, come detto, queste sono diverse, in base al luogo da cui si collegheranno i radioascoltatori.

Un esordio vincente non solo darebbe fiducia e morale alla squadra di Spalletti, ma potrebbe anche rivelarsi decisivo per il passaggio del turno, considerando la presenza di avversari di alto livello come Spagna e Croazia nel girone. Ascoltare la telecronaca su Rai Radio 1 vi permetterà di vivere ogni emozione dell’incontro, con commenti e analisi dettagliate che vi faranno sentire come se foste allo stadio.