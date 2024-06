L’Europeo è iniziato e il cammino dell’Italia agli Europei 2024 continua a generare un grande entusiasmo tra i tifosi. In tutto il Paese, l’energia è palpabile e la voglia di sognare insieme alla squadra di Spalletti è enorme. Il patriottismo italiano, spesso in ombra, si risveglia con una forza travolgente quando gioca la Nazionale. Le bandiere tricolore sventolano ovunque e, in caso di vittoria, il Paese esplode in un tripudio di strombettamenti e cortei tricolori. Perché non gridare Forza Italia agli Europei 2024 con alcune frasi e immagini a tema Nazionale da inviare su Whatsapp? Ecco alcune idee per supportare gli Azzurri!

Frasi Nazionale italiana, i più belli aforismi per tifare gli Azzurri agli Europei

Ecco alcune frasi sulla Nazionale italiana per gridare Forza Italia agli Europei 2024.

Che lo spirito di tutti gli italiani vi accompagni in questa partita importantissima. Forza Italia!

Vogliamo essere Campioni d’Europa, anche se sarà dura. Forza Azzurri!

Notti maaagicheee, insegueeendo un goool! Forza Italia!

Forza Azzurri, dimostrate loro di che pasta sono fatti gli italiani!

Baratterei 2-3 anni di vita per ritornare là, dove tutti noi sogniamo… Dove tutti noi vorremo arrivare… Rivedere un’Italia in festa, rivedere la gente orgogliosa della propria Nazionale, sarebbe il regalo più bello (Gianluigi Buffon).

La maglia azzurra è speciale. Non ti identifichi in un club ma rappresenti la tua nazione, vivi delle emozioni in prima persona e le fai vivere a tutta la nazione, è qualcosa di impareggiabile. La tensione che si prova nel giocare in Nazionale non si prova nemmeno nelle partite più importanti (Giorgio Chiellini).

Indossare la maglia azzurra è bellezza oltre il significato simbolico, stai rappresentando il tuo paese e non soltanto i tuoi tifosi, è una cosa bella di per sé, è bello sentirsi fasciati da quel colore (Alessandro Del Piero).

Per me, la maglia della Nazionale ha sempre avuto un valore particolare. Era il sogno più grande che avevo da bambino (Roberto Baggio).

Ogni volta che scendiamo in campo, lo facciamo con il cuore di un’intera nazione. Forza Azzurri! (Leonardo Bonucci).

Insieme possiamo fare la storia. Forza Italia, rendiamo questo sogno realtà! (Marco Verratti).

In Italia, si sa, il patriottismo è molto in ribasso, ma quando gioca la Nazionale di calcio è tutto uno sventolio di bandiere tricolore, e in caso di grandi vittorie è un vero tripudio di strombettamenti e di cortei tricolori (Piero Angela, Premi e punizioni, 2000).

Quando si dice che la maglia azzurra è il punto di arrivo per ogni giocatore si dice solo la verità (Roberto Baggio, citato su La Gazzetta dello Sport Magazine, 1998).

Penso che sia molto importante indossare il nostro colore, è la cosa più bella, e sarà molto bello anche per i nostri giocatori vedere i nostri tifosi colorati d’azzurro. È giusto essere orgogliosi: l’azzurro è un colore bellissimo e di potenza (Antonio Conte, a Il Grande Match, Rai 1, 2016).

Forza Azzurri Europei 2024: immagini per tifare Italia

Ecco alcune immagini per gridare Forza Italia agli Europei 2024. Queste immagini possono essere inviate su Whatsapp per mostrare il tuo supporto alla Nazionale italiana:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italian Football TV (IFTV) (@italianfootballtv)

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilgavinellicalcistico (@ilgavinellicalcistico)