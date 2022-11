Tutto pronto per i Mondiali di Qatar 2022. Ci avviciniamo ormai a grandi falcate verso la rassegna iridata che vedrà protagoniste 32 Nazionali, divise in otto gironi da quattro squadre, come da consuetudine secondo la formula attuale. In ottica Fantamondiale, è sicuramente bene conoscere quali potrebbero essere i titolari in questi Mondiali 2022. Scopriamo insieme allora le probabili formazioni delle compagini che prenderanno parte alla kermesse.

Quali sono le probabili formazioni delle trentadue squadre a Qatar 2022

Si parte, dunque, con i Mondiali di Qatar 2022. Un’edizione davvero discussa, con tantissimi interrogativi su tutto quanto concerne gli aspetti extracampo. Di cui, peraltro, non parleremo qui, dove ci concentreremo solo sul rettangolo di gioco. Andiamo dunque alla scoperta delle probabili formazioni delle trentadue squadre della rassegna: i titolari ai Mondiali del Qatar 2022.

GIRONE A

Qatar (4-4-2) Al Sheeb; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, Khidir; Hatim, Boudiaf, Waad, Madibo; Ali, Al-Haydos. Allenatore: Félix Sanchez;

Ecuador (4-3-3) Dominguez; Estupinan, Torres, Hincapie, Preciado; Caicedo, Mendez, Gruezo; Mena, Estrada, Valencia. Allenatore: Alfaro;

Olanda (3-4-1-2) Pasveer; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay. Allenatore: Van Gaal;

Senegal (4-3-3) E. Mendy; Mbaye, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; Kouyaté, N. Mendy, Gueye; Thiam, Dia, Sarr. Allenatore: Cissé.

GIRONE B

Inghilterra (4-2-3-1) Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate;

Iran (4-3-3): Beiranvand; Moharrami, Hosseini, Mohammadi, Hajsafi; Ghoddos, Amiri, Nourollahi; Taremi, Ansarifard, Azmoun. Allenatore: Queiroz;

Stati Uniti (4-3-3) Turner; Dest, Zimmerman, Carter-Vickers, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Pulisic, Ferreira, Aaronson. Allenatore: Berhalter;

Galles (3-4-2-1) Hennessey; Mepham, Rodon, Ben Davies; Roberts, Allan, Ampadu, N. Williams; Bale, Ramsey; Moore. Allenatore: Page.

GIRONE C

Argentina (4-3-3) E.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Rodriguez, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Allenatore: Scaloni;

Messico (4-3-3) Ochoa; Sanchez, Araujo, Montes, Arteaga; Guardado, Herrera, Alvarez; Lozano, Vega, Martin. Allenatore: Martino;

Polonia (3-4-1-2) Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Bereszynski, Zurkowski, Krychowiak, Zalewski; Zielinski; Lewandowski, Milik. Allenatore: Michniewicz;

Arabia Saudita (4-3-3) Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Al-Faraj, Kanno, Al-Najei; Asiri, Al-Buraikan, Al-Dawsari. Allenatore: Renard.

GIRONE D

Australia (4-3-3) Ryan, Atkinson, Deng, Degenek, Behich; Mooy, Irvine, Hrustic; Boyle, Duke, Mabil. Allenatore: Arnold;

Danimarca (3-4-3) Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen, Dolberg, Olsen. Allenatore: Hjulmand;

Francia (3-4-1-2) Lloris; Saliba, Varane, L. Hernandez; Pavard, Camavinga, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Allenatore: Deschamps;

Tunisia (4-3-3) Dahmane, Drager, Talbi, Bronn, Kechrida; Laidouni, Chaaleli, Skhiri; Slimane, Msakni, Khazri. Allenatore: Kadri.

Titolari Mondiali 2022, chi dovrebbe scendere in campo dall’inizio

Proseguiamo con i restanti gironi, alla scoperta dei titolari dei Mondiali 2022.

GRUPPO E

Costa Rica (4-3-3) Navas; Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Borges, Chacon, Bennette; Campbell, Venegas. Allenatore: Suarez;

Germania (4-2-3-1) Neuer; Klostermann, Rüdiger, Süle, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Müller, Sané; Havertz. Allenatore: Flick;

Giappone (4-3-3) Schmidt; Yamane, Taniguchi, Ito, Nagatomo; Shibasaki, Tanaka; Doan, Minamino, Mitoma; Asano. Allenatore: Moriyasu;

Spagna (4-3-3) Simon; Carvajal, Laporte, Pau Torres, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Allenatore: Luis Enrique.

GRUPPO F

Belgio (3-4-2-1) Courtois; Faes, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Lukaku. Allenatore: Martinez;

Canada (3-4-3) Borjan, Johnsto, Vitoria, Miller; Buchanan, Hutchinson, Eustáquio, Adekugbe; David, Larin, Davies. Allenatore: Herdman;

Croazia (4-3-3) Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic. Allenatore: Dalic;

Marocco (4-3-3) Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Harit; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Allenatore: Regragui.

GRUPPO G

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr.; Richarlison. Allenatore: Tite;

Camerun (4-4-2): Onana; Fai, N’Koulou, Castelletto, Tolo; Mbeumo, Anguissa, Gouet, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting. Allenatore: Song;

Serbia (3-4-1-2) V.Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S.Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. Allenatore: Stojkovic;

Svizzera (4-2-3-1) Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Allenatore: Yakin.

GRUPPO H