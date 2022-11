Mondiali Qatar 2022, il calendario completo: date, gironi, tabellone e diretta tv in chiaro

È tutto pronto in Qatar per l’inizio dei Mondiali di calcio 2022. La competizione comincerà domenica 20 novembre con la gara inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador e si concluderà il 18 dicembre con la finale. Per la seconda volta consecutiva la nazionale azzurra non sarà presente ai Mondiali: l’Italia di Roberto Mancini resta a casa dopo l’amara sconfitta nei Play Off contro la Macedonia del Nord.

La 22ª edizione della Coppa del Mondo vedrà la partecipazione di trentadue nazionali suddivise in otto gironi che si sfideranno per arrivare a vincere il trofeo calcistico più ambito del mondo. I match si disputeranno in otto stadi, sparsi in cinque città del Qatar: Doha, Lusail, Al Wakhrah, Ar Rayyan e Al-Khor.

Qatar 2022, le date del Mondiale

La fase a gironi si chiuderà venerdì 2 dicembre. Da sabato 3 dicembre inizieranno gli ottavi di finale. I quarti si giocheranno nelle date del 9 e 10 dicembre. Le semifinali sono in programma il 13-14 dicembre, mentre per attendere la finalissima che assegnerà la Coppa del Mondo bisognerà attendere il 18 dicembre. Tutte le partite verranno trasmesse in chiaro sui canali Rai.

Calendario completo Mondiali Qatar 2022

FASE A GIRONI

DOMENICA 20 NOVEMBRE:

17.00 Qatar-Ecuador (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE:

14.00 Inghilterra-Iran (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Senegal-Olanda (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 USA-Galles (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE:

11.00 Argentina-Arabia Saudita (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Danimarca-Tunisia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Messico-Polonia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Francia-Australia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE:

11.00 Marocco-Croazia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Germania-Giappone (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Spagna-Costa Rica (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Belgio-Canada (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE:

11.00 Svizzera-Camerun (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Uruguay-Corea del Sud (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Portogallo-Ghana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Brasile-Serbia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 25 NOVEMBRE:

11.00 Galles-Iran (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Qatar-Senegal (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Olanda-Ecuador (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Inghilterra-USA (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 26 NOVEMBRE:

11.00 Tunisia-Australia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Polonia-Arabia Saudita (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Francia-Danimarca (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Argentina-Messico (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 27 NOVEMBRE:

11.00 Giappone-Costa Rica (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Belgio-Marocco (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Croazia-Canada (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Spagna-Germania (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE:

11.00 Camerun-Serbia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Corea del Sud-Ghana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Brasile-Svizzera (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Portogallo-Uruguay (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE:

16.00 Ecuador-Senegal (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Olanda-Qatar (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Iran-USA (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Galles-Inghilterra (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE:

16.00 Polonia-Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Arabia Saudita-Messico (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Tunisia-Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Australia-Danimarca (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE:

16.00 Croazia-Belgio (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Canada-Marocco (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Giappone-Spagna (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Costa Rica-Germania (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 2 DICEMBRE:

16.00 Corea del Sud-Portogallo (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Ghana-Uruguay (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Serbia-Svizzera (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Camerun-Brasile (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

SABATO 3 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 4 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)