La sosta per le Nazionali, per chi gioca al Fantacalcio, è già di per sé una piccola sciagura. Figuriamoci se questa viene prolungata per quasi due mesi a causa del Mondiale in Qatar 2022! Ma per gli appassionati del gioco, c’è qualcosa che arriva in soccorso. Un gioco molto simile, ma in salsa Nazionali. Sì, lo avrete capito: stiamo per parlarvi del Fantamondiale 2022, e di alcuni dei consigli che dovreste accettare per avere delle chance di vittoria.

Su quali calciatori puntare per il Fantacalcio dei Mondiali di Qatar 2022

Sarà davvero un’impresa darvi dei consigli per questo Fantamondiale 2022. Non per altro, ma per la grande mole di squadre che parteciperanno (sono 32) e, dunque, per il grandissimo numero di giocatori presenti. Nonostante non abbiamo già tutte le liste dei convocati, possiamo tuttavia già dare delle dritte.

Consigliarvi dei big diventa quasi automatico, diremmo. Un bomber, dovreste prenderlo. Chi potrebbe essere il capocannoniere di questo Mondiale? Per noi, Harry Kane dell’Inghilterra parte davanti a tutti, ma assicurarvi in squadra uno tra i francesi Mbappé e il Pallone d’Oro Benzema non può certo essere una cattiva squadra. Leo Messi potrebbe prendersi l’Argentina sulle spalle e regalarvi bonus, così come potrebbe fare Neymar col Brasile. Un gradino sotto il belga Lukaku, reduce da infortuni, e Cristiano Ronaldo, che tanto sta litigando a Manchester.

E le sorprese? Tra le squadre che potrebbero fare bene c’è la Danimarca, una delle candidate al ruolo di rivelazione del Mondiale. Il portiere Schmeichel, il gioiello Eriksen e Damsgaard potrebbero essere ottime pedine. Il Canada, inoltre, potrebbe essere la rivelazione del Mondiale. Impossibile, qui, non citare il treno Alphonso Davies, ma occhio a Osorio. La Serbia appare una delle squadre con il potenziale più alto. Che sia il Mondiale di Vlahovic? E attenzione anche al Senegal, in cui prendere uno tra Mendy e Mané non è una cattiva idea.

Consigli Fantamondiale 2022: in definitiva, come muoverci all’asta?

Insomma, quali consigli seguire per questo Fantamondiale 2022? Le nostre indicazioni sono diverse da quelle che potremmo dare per quanto riguarda un Fantacalcio tradizionale. Sì, perché c’è da considerare che i calciatori che varranno di più saranno sicuramente quelli che andranno più avanti nella competizione.

Un’ottima mossa è dunque quella di assicurarsi, per ogni reparto, almeno due calciatori tra quelli che potrebbero andare fino in fondo nel Mondiale. Uno-due big per reparto, soprattutto dal centrocampo in su, e almeno uno dei papabili capocannonieri.