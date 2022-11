Undici anni dopo, Andrea Masiello potrebbe tornare a Bari. Ma il difensore del Sudtirol, invischiato nello scandalo calcioscommesse del 2011, quando si rese protagonista di una combine, potrebbe non essere convocato per la sfida. Andiamo a rivedere il video dell’autogol di Masiello in quel Bari-Lecce incriminato.

L’autogol di Masiello in Bari-Lecce: il difensore fu deferito per illecito sportivo

Secondo tempo del derby Bari-Lecce. I biancorossi padroni di casa sono già retrocessi in Serie B, e ospitano un Lecce che, al contrario, in quella stagione si salverà. Sul punteggio di uno a zero per gli ospiti, il difensore Andrea Masiello, all’epoca al Bari, segna un clamoroso autogol beffando il suo portiere Gillet.

Nei mesi successivi, nell’ambito del terzo filone di indagini relative al calcioscommesse 2011, Masiello verrà deferito dal procuratore federale Stefano Palazzi per illecito sportivo, relativamente alle partite Bari-Sampdoria, Palermo-Bari, Bari-Lecce e Bologna-Bari.

Con l’avvicinarsi di Bari-Sudtirol, tante le voci che si sono rincorse circa la convocazione di Masiello nelle fila degli altoatesini. Sì, perché da ultime informazioni trapelate, pare che il difensore non prenderà parte alla spedizione in terra pugliese, mancando dunque il ritorno al “San Nicola”, per la prima volta, dopo 11 anni.

Sui social network le notizie proliferano, e i tifosi del Bari hanno riproposto a più riprese il video di quell’autogol di Masiello in quel Bari-Lecce, considerato uno dei più grandi tradimenti della storia del club pugliese. Ma, come detto, di lui potrebbe non esserci traccia nel match di sabato. L’ufficialità arriverà nella giornata di domani in conferenza stampa dove il ds Bravo dovrebbe affiancare il tecnico Bisoli.