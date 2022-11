L’ultima partita della Serie A in questo 2022, prima della sosta Mondiali, sarà Juve-Lazio. Il big match dello Stadium chiude la giornata, e sarà una prova del nove importante per entrambe le squadre. I bianconeri per ripartire, i biancocelesti per riconfermarsi ai piani alti della classifica. Ecco dove seguire Juve-Lazio in radio: come seguire la diretta audio streaming del match.

Orario e probabili formazioni della partita dello Stadium

Tutto pronto per un incontro che promette spettacolo. Sarri torna allo Stadium da avversario, con una squadra, la sua Lazio, diventata di colpo una specie di bunker. I biancocelesti, scivolone contro la Salernitana a parte, sono una delle squadre più in forma del torneo, e cercheranno un’affermazione importante in casa della Signora.

Sarà fondamentale anche per Allegri, la cui Juventus è in serie positiva di vittorie – senza subire gol, sottolineiamo – da cinque partite. I bianconeri stanno risalendo la china, e la gara contro gli aquilotti è l’occasione giusta per affermarsi con forza in vista della sosta mondiale. Fischio d’inizio della gara fissato per le 20.45.

Così Allegri: “Stiamo ritrovando lo spirito di squadra. Vlahovic assente? Il Mondiale non c’entra”. Le parole di Sarri: “La Juve? Gara importante ma non decisiva. Può solamente influire un po’ nella la lotta Champions. La sosta Mondiali è un insulto al calcio”.

Le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore: Allegri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Juve-Lazio in radio, dove ascoltare la radiocronaca del match

Una gara importante come Juve-Lazio sarà seguita in radio da tantissimi appassionati. Le emittenti che seguiranno il match sono tante; noi menzioniamo Rai Radio 1: l’emittente di Stato è disponibile sulle sue frequenze ma anche online, sul portale ufficiale della radio. Rai Radio 1 seguirà la gara con la competenza dei suoi cronisti nell’ambito dello storico programma “Tutto il calcio minuto per minuto”.