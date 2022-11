Un mese e mezzo di pausa dal campionato è forse la condanna più grande per gli appassionati del Fantacalcio. Con la Serie A ferma, bonus e malus, vittorie e sconfitte, ‘piantini’ e sfottò subiranno inevitabilmente un duro colpo. Ma non c’è troppo da disperarsi: anche con i Mondiali c’è la possibilità di giocare al Fanta. Del resto, i giocatori più accaniti lo sapevano già, e non fanno altro che chiedersi quando esce la lista del Fantamondiale 2022. Vediamo insieme quando potrebbe uscire il listone dei giocatori.

Le quotazioni più alte al Fantacalcio dei Mondiali in Qatar 2022

Pronti per la competizione più agguerrita dell’estate (ahem, dell’inverno). I primi Mondiali invernali, quelli di Qatar 2022, sono davvero tristi per noi italiani, costretti a guardare la Coppa senza la presenza dell’Italia anche per questa edizione. Ma il Fantamondiale 2022 dovrebbe rappresentare un ottimo diversivo per tutti coloro i quali stiano cercando un motivo per seguire la rassegna iridata.

È già caccia a quali saranno i calciatori con le quotazioni più alte. Sì, perché il Fantamondiale funziona allo stesso modo del Fantacalcio, ma in salsa Nazionali. Sugli scudi ci saranno sicuramente Kylian Mbappé, che potrebbe essere il giocatore dalla quotazione più alta. Impossibile non considerare anche Harry Kane, ma anche Leo Messi dovrebbe avere un valore decisamente alto. E Neymar: anche lui è tra i giocatori da prendere al Fantamondiale.

Quando esce la lista del Fantamondiale? Grande attesa dopo le convocazioni

Ma quando esce questa lista del Fantamondiale 2022? Al momento non abbiamo ancora delle notizie ufficiali in tal senso. Non tutte le Nazionali hanno ultimato le loro convocazioni; fin quando le rose delle squadre non saranno complete, è logico che non sarà possibile avere il listone. Tuttavia, la data di uscita prevista della lista è stimata intorno a lunedì 14 o martedì 15 novembre, o al massimo mercoledì 16, quando tutte le rose dovrebbero essere complete.