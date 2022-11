Sta arrivando ormai a grandissime falcate il Mondiale di Qatar 2022. Un’edizione davvero particolare, perché giocata senza l’Italia (la seconda di fila, purtroppo) e soprattutto perché giocata in inverno. Questo significa una pausa dal nostro amato gioco, il Fantacalcio? No, per nulla: c’è il Fantamondiale, pronto a darci un po’ di svago in questa Coppa tanto particolare. Ma come chiamiamo la nostra formazione? Ecco alcuni suggerimenti con alcuni nomi per le squadre del Fantamondiale 2022.

Alcuni nomi per le squadre del Fantamondiale 2022 verso l’asta

Proviamo insieme a snocciolare alcuni nomi. ‘Forti’ della nostra esperienza in materia (vi abbiamo già dato tanti consigli sul nome della squadra del Fantacalcio), tentiamo di darvi lumi su un argomento tutt’altro che serio. Se per la Serie A abbiamo più margine di manovra, per quanto riguarda i nomi delle squadre del Fantamondiale proviamo ad appellarci a criteri più precisi. Ovvero, usiamo solo i nomi di calciatori che faranno parte della spedizione in Qatar con la propria rispettiva Nazionale, e di squadre che, appunto, giocheranno il Mondiale. Proviamo a fare un elenco semiserio.