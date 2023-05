Il Brindisi si appresta a sfidare il Gladiator nella decisiva battaglia per la promozione in Serie C. Nell’ultima giornata del Girone H di Serie D, le sorti delle squadre pugliesi e sammaritane si intersecano. Ecco dove vedere Gladiator-Brindisi in tv in chiaro e streaming gratis: come seguire la partita in diretta televisiva.

Una partita decisiva per il campionato di Serie D

Il Brindisi è riuscito a raggiungere la Cavese in testa alla classifica dopo aver vinto lo scontro diretto della scorsa domenica. Il Gladiator, dall’altro canto, ha un punto di vantaggio sulla zona playout e deve lottare per mantenere la sua posizione nella categoria.

Per il Brindisi, attualmente a pari punti con gli Aquilotti a 66, un risultato migliore rispetto alla Cavese, impegnata in casa nel derby contro la Nocerina, significherebbe la promozione in Serie C. Se entrambe le squadre ottenessero lo stesso risultato, si sfiderebbero in uno spareggio promozione.

Insomma: vincere è fondamentale per la compagine pugliese, che deve tenere d’occhio anche il risultato del “Simonetta Lamberti”. La gara si giocherà domenica 7 maggio 2023 presso lo stadio ‘Mario Piccirillo’ di Santa Maria Capua Vetere, con il fischio d’inizio alle ore 15.

Dove vedere Gladiator-Brindisi in tv in chiaro e in streaming gratis