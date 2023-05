Ci sono partite che valgono una stagione per due formazioni da sempre rivali, per due città che vivono il calcio di cuore e di pancia, che tengono alle sorti delle rispettive fazioni in maniera assoluta. Questa è Cavese-Nocerina, incontro valido per la trentaquattresima e ultima giornata del campionato di calcio di Serie D 2022-2023. Ecco dove vederla in diretta tv e in streaming: come seguire l’incontro decisivo per il torneo.

Una partita che vale un campionato intero: tutte le combinazioni possibili

Tutto in una partita! Cavese-Nocerina vale una stagione per entrambe le formazioni. Aquilotti costretti a cercare di vincere per raggiungere quantomeno gli spareggi. I blufoncé si trovano in testa alla classifica a pari punti con il Brindisi. Rossoneri allo stesso modo in cerca di un risultato per provare a evitare i playout, che si giocherebbero in casa contro una tra Francavilla e Molfetta.

Tantissime le combinazioni possibili per decidere le sorti del campionato, che passano attraverso questo incontro e quello tra Gladiator e Brindisi, altro match di fondamentale importanza per il torneo.

Cavese in Serie C se:

vince contro la Nocerina e il Brindisi non vince in casa del Gladiator

pareggia contro la Nocerina e il Brindisi in casa del Gladiator

Cavese allo spareggio se:

vince, pareggia, perde e il Brindisi fa lm stesso.

Nocerina salva se:

vince contro la Cavese e una tra Afragolese e Gladiator non vince

vince contro la Cavese e il Francavilla non vince

pareggia contro la Cavese e una tra Afragolese e Gladiator perde

pareggia contro la Cavese e il Francavilla perde.

Dove vedere Cavese-Nocerina in TV e streaming

La partita di calcio Cavese-Nocerina, valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie D sarà visibile in diretta streaming su Forzanocerina.it. il servizio è a pagamento, al costo di 5,35 euro circa, pari a 6 dollari. Per guardare la partita in TV sarà possibile dotarsi di una Smart TV o di una TV con dispositivo come Chromecast o Amazon Fire Stick. Diretta a partire dalle ore 15.