Come riporta “La Repubblica”, nel 2006, un viaggio a Buenos Aires da parte di alcuni tifosi della Cavese cambia il corso della canzone. Il leader dei sostenitori blufoncé ascolta “Dale Boca” e decide di portarla in Italia. Modificandola in “Dale Cavese”, la canzone diventa un successo durante una partita in notturna contro l’Ancona. Un video dei tifosi che cantano la canzone viene condiviso online, diffondendosi lentamente all’inizio, ma poi in modo inarrestabile.

Con l’avvento di Internet, “Dale Cavese” diventa un fenomeno mondiale. Secondo il Guardian, tifosi di squadre di calcio di tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Egitto, dall’Australia all’Olanda, dalla Turchia alla Scozia, e da molti altri paesi, cantano la canzone. E c’è un primato: sebbene altre canzoni siano diventate popolari negli stadi, come “We are the champions” dei Queen, “Dale Cavese” detiene il primato di canzone più cantata in tutto il mondo. Un motivo di orgoglio per la città di Cava dei Tirreni e per i suoi tifosi.