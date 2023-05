“Forza Diavolo alè, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai!”. Fa così uno dei cori più celebri del Milan, sicuramente una delle tifoserie che maggiormente si è distinta nel corso degli ultimi anni per spettacolo e impatto sonoro. Ecco dunque il video del coro del Milan “Unico amore sei”.

Coro Milan “Unico amore sei”, lo spettacolo della Curva Sud in trasferta

È probabilmente uno dei cori più belli della Curva Sud Milano. “Forza Diavolo alè”, il Diavolo, il soprannome del Milan. “Vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò”, una vera e propria dichiarazione d’amore. “E non importa se io finirò nei guai”, un chiaro riferimento a diffide, Daspo e quant’altro viene afflitto agli ultras in occasione di alcuni episodi di violenza o altro. “Unico amore sei, non ti ho tradito mai”, come recita la coreografia dei rossoneri contro il Tottenham.

Insomma, davvero un coro apprezzato da tantissime tifoserie italiane. In questo video del coro del Milan “Unico amore sei”, potrete ascoltare la Curva Sud in trasferta, sul campo dell’Olimpico di Roma, al termine di Lazio-Milan 1-2, partita decisiva per la vittoria dello scorso scudetto da parte dei rossoneri.