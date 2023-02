È una meravigliosa coreografia, quella che “San Siro” ha preparato per Milan-Tottenham. La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League è iniziata con una spettacolare cornice di pubblico, quella dell’impianto meneghino, e una scenografia davvero da urlo. La coreografia, che coinvolge tutto lo stadio, rende l’atmosfera davvero da brividi.

Coreografia Milan-Tottenham: San Siro saluta il ritorno del Diavolo agli ottavi di Champions

I 75mila e oltre spettatori hanno partecipato – ospiti esclusi, naturalmente – alla scenografia organizzata dalla Curva Sud Milano nelle ultime settimane. Già nel pomeriggio i “Banditi” avevano invitato il pubblico a rispettare i propri posti a sedere, e a non utilizzare, durante lo svolgimento della coreografia, il proprio telefono cellulare. E, soprattutto, a partecipare in maniera attiva, per far sentire al Diavolo tutto il sostegno di cui ha bisogno per affrontare un avversario difficile.

Insomma, una grande attesa per un match che regalerà grandi emozioni, e che rappresenta il ritorno del Milan tra le migliori 16 d’Europa dopo ben nove anni di assenza da palcoscenici tanto prestigiosi, sicuramente i più consoni a una squadra dalla storia come quella rossonera. Tutto pronto: la speranza per i tifosi del Diavolo è che la squadra in campo riesca a riflettere lo spirito dei suoi sostenitori dopo alcune prestazioni negative.