Davvero da brividi la coreografia realizzata dai tifosi di casa prima della gara Borussia Dortmund-Chelsea, valevole per gli ottavi di finale di Champions League.. Il ‘muro giallo’, i tifosi del Dortmund, ha messo in piedi una maxi-scenografia che ha coinvolto circa 25mila persone, quelle presenti nella gradinata più capiente d’Europa.

Coreografia Borussia Dortmund-Chelsea, lo striscione: “Il viaggio continuerà per sempre”

Un’enorme gigantografia del pianeta Terra, con un tifoso del Borussia Dortmund a guardarla, di spalle al campo. Sotto, una scritta enorme: “Und jedes Mal war es wert, an Deiner Seite zu steh’n … Die Reise wird für immer weitergeh’n”, ovvero “E ogni volta valeva la pena stare al tuo fianco… Il viaggio continuerà per sempre”.

Una dichiarazione d’amore, quella dei tifosi gialloneri, che fa seguito a un’altra bellissima coreografia, quella di Milan-Tottenham, con tutto San Siro a riprendere le parole del coro “Forza Diavolo alè, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se, io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai”. Insomma, è un weekend di amore per il calcio e per la propria squadra del cuore.