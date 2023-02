È senza dubbio una delle regole di cui si è più discusso nel corso degli ultimi anni, proprio in virtù del fatto che è andata incontro a un mutamento rapido quanto significativo. Stiamo parlando della regola delle sostituzioni in Champions League, la competizione più prestigiosa a livello di club del calcio europeo. Vediamo insieme qual è il loro numero e quali sono gli slot in cui possono essere effettuate.

Perchè è stata cambiata la regola sui cambi da effettuare durante le partite

La decisione di aumentare il numero di sostituzioni in Champions League è stata presa dalla UEFA a causa dell’impatto della pandemia da COVID-19. La stagione 2019-2020 è stata sospesa per diversi mesi a causa della pandemia, e la competizione è stata ripresa solo in estate, quando le temperature erano alte e i giocatori si sono trovati a giocare partite ravvicinate in un breve periodo di tempo. L’aumento delle sostituzioni era una misura per garantire la sicurezza dei giocatori, consentendo loro di riposare durante le partite e di evitare infortuni.

Ma non si è trattato di una regola provvisoria: già dalla stagione successiva, l’IFAB ha deciso di rendere permanente la regola per cui fosse consentito effettuare cinque sostituzioni, in Champions League come nelle altre competizioni ufficiali. Prima della modifica della regola, ogni squadra poteva effettuare tre sostituzioni durante una partita della massima competizione europea.

Sostituzioni in Champions League: quali sono gli slot, cosa dice la regola

Ma quando si possono fare queste cinque sostituzioni in Champions? I cinque cambi sono possibili in tre slot diversi durante la gara: non è dunque possibile fare cinque cambi in cinque finestre diverse, cioè in cinque momenti diversi. Attenzione: l’intervallo tra i due tempi non viene conteggiato tra gli slot.