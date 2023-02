È davvero spettacolare la coreografia dei tifosi dell’Inter per Inter-Porto, gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League. La Curva Nord Milano e con essa l’intero “San Siro” hanno colorato di nerazzurro la serata europea della squadra di Inzaghi.

Coreografia Inter-Porto: San Siro spinge i nerazzurri per gli ottavi di Champions

Il “Meazza” spinge tutto compatto l’Inter in questo ottavo di finale di Champions League davvero attesissimo. Lo stadio, come detto, è stato interamente colorato di nerazzurro, grazie ai cartoncini posizionati in ogni ordine di posto. “Amore è un faro fisso che sovrasta la tempesta”, l’emozionante scritta che la Curva Nord ha scelto per questa coreografia. La scenografia raffigura un enorme faro che proietta una luce che termina nello stemma dell’Inter.