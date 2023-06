La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha recentemente introdotto nuove regolamentazioni relative a questi processi. Nel suo consiglio del 30 maggio, la FIGC ha approvato i criteri e le scadenze per la riammissione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C.

Tuttavia, è importante sottolineare che, secondo i criteri di ripescaggio, le squadre riserve delle società di Serie A hanno la priorità sia rispetto ai club di Serie D, sia rispetto alle squadre che sono state retrocesse nell’ultimo campionato di Lega Pro.

Per quanto riguarda la possibilità di partecipazione alla Serie C 2023-2024 da parte delle squadre riserve, note anche come “squadre B”, sono stati stabiliti criteri e procedure di iscrizione, inclusa la data limite per presentare la domanda. Queste regole permetteranno alle squadre di capire le possibilità e le limitazioni che hanno per cercare di partecipare al prossimo campionato di Lega Pro.

La FIGC ha emanato un comunicato ufficiale su riammissioni e ripescaggi.

Regolamento ripescaggi Serie C: come funziona?

Dunque, come funzionano questi ripescaggi nella Serie C 2023-24? Come detto, quest’anno ci sarà un cambio di priorità, con le squadre “B” dei club di Serie A in cima alla lista, seguite dalle squadre della Serie D e, infine, dai club retrocessi dalla Serie C.

Se dovessero verificarsi posti vacanti nel campionato di Serie C 2022/2023, questi saranno riempiti secondo l’ordine di priorità sopra menzionato, comprendendo le squadre retrocesse al termine della stagione 2021/2022 e quelle che hanno partecipato al campionato di Serie D 2021/2022.

Per le squadre retrocesse dalla Serie C, i criteri per l’eventuale ripescaggio includono la classifica finale dell’ultimo campionato (con un peso del 50%), la tradizione sportiva della società (25%) e il numero medio di spettatori alle partite di casa durante le stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022 (25%).

Per quanto riguarda le società partecipanti al campionato di Serie D, verranno stilate graduatorie in base alle prestazioni nei playoff. Le nove squadre vincitrici delle finali di playoff di ciascun girone entreranno in una graduatoria finale basata su specifici punteggi. Se l’organico non dovesse essere ancora completo, verrà stilata una seconda graduatoria con le nove squadre finaliste perdenti. Se necessario, sarà creata una terza graduatoria con le diciotto squadre eliminate nella prima fase (semifinali dei playoff di ciascun girone).