Inizia il Campionato Europeo Under 19! Si preannuncia un appassionante esordio per la selezione italiana guidata da Bollini, che affronterà i padroni di casa di Malta in un girone che vede la presenza anche di Polonia e Portogallo. Scopriamo insieme dove vedere gli Europei Under 19 2023 in tv e in streaming e quali sono i convocati dell’Italia.

Cosa aspettarci da questo torneo? I convocati di Bollini

L’obiettivo degli Azzurrini è di conquistare il quarto titolo nel torneo, un traguardo che l’Italia non raggiunge dal 2003, quando trionfò la squadra di Palladino, Chiellini, Lodi, Aquilani e Pazzini. Nelle precedenti edizioni, l’Italia ha ottenuto sette secondi posti, l’ultimo nel 2018 contro il Portogallo.

La guida tecnica della squadra è affidata ad Alberto Bollini, noto per le sue esperienze a livello giovanile, tra cui due campionati Primavera vinti alla guida della Lazio. Nel marzo 2022 ha condotto l’Italia Under 20 alla vittoria del Torneo 8 Nazioni.

Una rosa di tutto rispetto, quella azzurra, che vede la presenza di talenti come Davide Mastrantonio, portiere della Triestina, Filippo Missori, difensore del Sassuolo e Francesco Pio Esposito dell’Inter. L’elenco completo dei convocati.

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia Moenchengladbach), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour, Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus),Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

Europei Under 19 in tv e streaming, dove vedere la competizione

Gli occhi degli appassionati di calcio sono tutti puntati sull’Europeo Under 19, con la speranza che gli Azzurrini possano ripetere i successi del passato e mettere in luce nuovi talenti del calcio italiano. Sarà possibile guardare le partite degli Europei Under 19 in tv grazie alla Rai: la tv di Stato, infatti, offrirà la copertura gratuita dell’evento. Allo stesso modo è possibile seguire l’evento in streaming grazie a Rai Play. Servizio disponibile da pc, tablet, smartphone e altri device, in presenza di una connessione a Internet sufficientemente stabile.