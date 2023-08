Il Consiglio Direttivo di Lega ha definito la composizione dei gironi del Campionato di Serie C per la Stagione Sportiva 2023/2024. Tante sorprese, come sempre, con diverse squadre blasonate a popolare uno dei tornei più belli. Ecco la composizione ufficiale dei i gironi della Serie C 2023-2024.

La composizione ufficiale dei raggruppamenti

I gironi della Serie C 2023-2024 sono stati divisi dalla Lega Pro come segue:

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana Erminio, Vicenza, Legnago Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Virtus Verona

GIRONE B: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro

GIRONE C: Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, X.

Gironi Serie C 2023-2024, gli scenari prospettati dal Consiglio

Il Consiglio ha anche deliberato su scenari che potrebbero scaturire dall’accoglimento dei ricorsi al Consiglio di Stato, determinando due possibili scenari:

Se il Consiglio di Stato decide che due società devono essere riammesse in Serie B, provocando il ripescaggio di due società in Serie C, il Girone C includerà la prima squadra ripescata come ventesima squadra (al posto della squadra X), mentre la seconda squadra ripescata prenderà il posto della seconda società riammessa in Serie B. Se il Consiglio di Stato decide che non ci sono riammissioni in Serie B e quindi ripescaggi in Serie C, i gironi cambieranno. L’Alessandria sarà spostata dal Girone A al Girone B, sostituendo Pescara, che verrà trasferito nel Girone C come ventesima squadra (al posto della squadra X).

In entrambi i casi, per le partite della prima giornata di campionato che potrebbero essere interessate da questi cambiamenti, sarà possibile richiedere il rinvio delle partite. Questi piani sono stati sviluppati per garantire una corretta e tempestiva programmazione dell’attività agonistica.