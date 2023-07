Il tanto atteso momento è arrivato: è stata rilasciata la lista del Fantacalcio 2023-2024 in formato PDF! Nel tardo pomeriggio di lunedì 31 luglio, l’elenco ufficiale, con le valutazioni e i ruoli dei calciatori, è stato finalmente reso pubblico. Andiamo a scoprire insieme quali sono, con tutte le informazioni sui giocatori più quotati.

Lista Fantacalcio 2023-2024: tutti i ruoli e le quotazioni

Il giorno tanto atteso è finalmente giunto: la lista del Fantacalcio 2023-2024 è stata pubblicata. Alle 20 circa è stato pubblicato l’elenco con tutti i calciatori della Serie A, i loro ruoli e le loro quotazioni. Da questo momento, possiamo dire che il nostro Fantacalcio è ufficialmente iniziato. Avevamo già appreso dall’anteprima di Fantacalcio alcune novità gustose, che vi riportiamo qui.

Felipe Anderson sarà centrocampista;

Zaccagni sarà centrocampista;

Pulisic sarà centrocampista;

sarà centrocampista; Chukwueze sarà centrocampista

sarà centrocampista Orsolini sarà centrocampista;

sarà centrocampista; Gudmundsson sarà centrocampista;

sarà centrocampista; Weah sarà centrocampista;

sarà centrocampista; Cuadrado sarà difensore;

sarà difensore; Kvaratskhelia sarà attaccante;

sarà attaccante; Chiesa sarà attaccante.

Ruoli Mantra Fantacalcio.it 2023/2024

Pulisic T e A;

T e A; Danilo Dd, Dc, Ds;

Dd, Dc, Ds; Chukwueze W e A;

W e A; Calhanoglu M e C;

M e C; Luis Alberto C e T;

C e T; Samardzic C e T;

C e T; Chiesa A;

A; Kvaratskhelia A;

A; Pellegrini C e T;

C e T; Dimarco E. Fantacalcio 2023-24, le quotazioni dei calciatori in Serie A

Ci sono molte curiosità che vorremmo soddisfare. La prima riguarda il calciatore più quotato: si tratta di Victor Osimhen, capocannoniere della scorsa stagione, che – senza sorprese, diremmo – risulta essere il giocatore più prezioso. La quotazione del bomber del Napoli è 43; più sotto troviamo Lautaro Martinez dell’Inter, quotato 37. Scorrendo l’elenco, possiamo scoprire le quotazioni degli altri calciatori della Serie A. Nel frattempo, ecco gli attaccanti più quotati. Calciatore quot. FVM/1000 Osimhen 43 436 Lautaro Martinez 37 395 Immobile 32 332 Rafael Leao 31 270 Kvaratskhelia 31 268

Lista Ufficiale Fantacalcio in PDF: come scaricare il listone versione Classic e Mantra

C’era grande attesa per scaricare la lista del Fantacalcio 2023-2024 in PDF, e ora vi forniamo la ‘doppia’ versione del listone per la vostra fantasquadra. Come scaricare la lista ufficiale del Fantacalcio in PDF per la versione Classic e per quella Mantra? Dovrete semplicemente cliccare sul link qui sotto ed effettuare il download, se state visualizzando la lista da PC; in genere, basta premere il pulsante con l’icona del salvataggio; altrimenti, clic con il tasto destro e selezionate “Salva con nome”.