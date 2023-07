Svolta rivoluzionaria per gli appassionati del fantacalcio: Leghe Fantacalcio ha annunciato l’introduzione del sistema Switch, uno strumento aggiuntivo progettato per semplificare la vita dei fantallenatori e adattarsi alle esigenze della moderna Serie A, caratterizzata da un aumento di turnover e impegni per le squadre. Vediamo insieme, dunque, che cos’è Switch al Fantacalcio e come funziona.

Che cos’è questa nuova funzionalità e come funziona

Lo Switch è un innovativo meccanismo che consente di selezionare un giocatore tra quelli schierati tra gli undici titolari e uno dei cosiddetti riservisti. Se il giocatore schierato nel tuo fantacalcio non è in campo nella sua squadra reale, entra automaticamente in gioco la riserva che hai selezionato e scelto in precedenza. Questo sistema consente di evitare di perdere punti a causa di cambi improvvisi nell’allineamento della squadra reale, un problema comune tra i fantallenatori.

È importante notare che l’introduzione dello Switch non comporta un cambiamento obbligatorio nel tuo modo di giocare a fantacalcio. È una soluzione opzionale, pensata per aggiungere un ulteriore livello di strategia e flessibilità al gioco, ma la sua adozione dipende dalla decisione della tua lega.

Switch Fantacalcio, cosa cambia per le sostituzioni

Cosa cambia con lo Switch al Fantacalcio? Alle volte, niente, proprio perché i fantallenatori possono scegliere se utilizzare o meno lo Switch in base alle loro preferenze personali e alle regole della loro lega.

Una considerazione fondamentale è che lo Switch non è una sostituzione live. Non si tratta di un cambio di formazione che avviene in tempo reale durante le partite, ma di un cambiamento condizionato a un evento certo, effettuato al momento dell’inserimento della formazione e prima dell’inizio della giornata di gioco. È possibile fare solo un cambio Switch per giornata.