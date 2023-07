La Coppa Italia 2023/2024 è pronta per l’inizio, con l’ufficializzazione del tabellone da parte della Lega Serie A. Il torneo vedrà la partecipazione di quaranta squadre (quarantaquattro includendo il turno preliminare). Le otto squadre che inizieranno il loro percorso direttamente dagli ottavi di finale, a gennaio 2024, sono le ‘teste di serie’, ovvero Inter, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Milan, Lazio, Roma e Juventus. Ecco dove scaricare il tabellone della Coppa Italia 2023-2024 in PDF.

Quali saranno le squadre partecipanti al prossimo torneo

L’Inter, vincitrice dell’edizione precedente, si trova in cima al gruppo di ‘teste di serie’. Seguono Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus e la Fiorentina. Quest’ultima si è qualificata come ottava nel campionato precedente e si unisce alle ‘teste di serie’ in quanto l’Inter, vincitrice del torneo, si è classificata terza nella Serie A 2022/2023.

In base al regolamento, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan potrebbero finire nella stessa parte del tabellone, mentre Lazio, Roma, Juventus e Napoli potrebbero figurare nell’altra parte. Ciò potrebbe portare ad alcune partite interessanti, come un Inter-Fiorentina nei quarti di finale, un Derby di Milano in semifinale, o un Derby della Capitale tra Lazio e Roma nei quarti. Anche Juventus e Napoli potrebbero incrociarsi nei quarti di finale. Il famoso Derby d’Italia tra Juventus e Inter, invece, potrebbe avvenire solo nella finale.

Tabellone Coppa Italia 2023-2024, le squadre partecipanti

La finale della Coppa Italia 2023/24 si terrà mercoledì 15 maggio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Nel turno preliminare e nei primi turni del torneo parteciperanno squadre come Cesena, Virtus Entella, Catanzaro, Foggia, Reggiana, Pescara, Feralpisalò, Vicenza, Bologna, Verona, Lecce, Como, Bari, Parma, Sassuolo, Cosenza, Spezia, Venezia, Cagliari, Palermo, Udinese, Monza, Genoa, Modena, Empoli, Cittadella, Cremonese, Crotone, Salernitana, Ternana, Sampdoria, Sudtirol, Frosinone, Pisa, e Torino.