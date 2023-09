Se state pensando a come fare per non perdere questo evento, sappiate che “070 Speciale Renato Zero” andrà in onda in due puntate su Canale 5. La prima parte sarà trasmessa sabato 2 settembre 2023 e la seconda sabato 9 settembre 2023, entrambe dalle ore 21:30 alle 00:40. Per chi preferisce lo streaming, l’evento sarà disponibile su Mediaset Infinity, fruibile da PC, tablet e smartphone.

Non perdete l’opportunità di assistere a questo evento che segnerà la storia della musica italiana. Dalla scaletta di canzoni straordinariamente ricca alla lineup di ospiti d’eccezione, “070 Speciale Renato Zero” è un evento da non perdere.