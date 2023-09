Pechino Express, il docu-reality che ha conquistato il cuore degli italiani, è pronto a tornare sugli schermi con un’avventura più emozionante che mai. Presentato da Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio, il programma torna, stavolta disponibile a tutti, grazie alle repliche di TV8 in chiaro. Ecco dove vedere, dunque, Pechino Express 2023 in replica in tv in chiaro e in streaming gratis.

Le avventure dei concorrenti del reality di nuovo sul piccolo schermo

La decima stagione di Pechino Express fa il suo debutto in chiaro su TV8 questa sera, martedì 5 settembre, dopo essere stata trasmessa in esclusiva su Sky Uno e essere disponibile in streaming su Now. Il popolare reality show, apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, riprende il viaggio avventuroso di nove coppie di celebrità attraverso India, Malesia e Cambogia. La conduzione è affidata, per il secondo anno di fila, a Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

I concorrenti affrontano una serie di prove estreme e colpi di scena, in luoghi davvero spettacolari. Le tensioni e le liti sono inevitabili, ma fanno parte dell’attrattiva e del fascino di uno dei reality show più seguiti. Preparatevi per un mix di emozioni, sfide e paesaggi mozzafiato.

Pechino Express 2023, i concorrenti dell’edizione

A mettersi in viaggio alla scoperta dell’Estremo Oriente a partire dall’India sono:

Gli italoamericani: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

I novelli sposi: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Le mediterranee: Carolina Stramare e Barbara Prezja

I siculi: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Le attiviste: Giorgia Soleri e Federica “Federippi” Fabrizio

Mamma e figlio: Martina Colombari e Achille Costacurta

Gli avvocati: Alessandra De Michelis e Lara Picardi

Gli istruiti: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

Gli ipocondriaci: Dario Vergassola e Caterina Vergassola

Le tappe del viaggio:

Prima tappa: da Mumbai a Satara, 372 chilometri

Seconda tappa: da Kolhapur a Hampi, 435 chilometri

Terza tappa: da Hampi a Mysore, 438 chilometri

Quarta tappa: da Mysore a Kumarakom, 504 chilometri

Quinta tappa: da Kampung Giam a Sibu, 494 chilometri

Sesta tappa: da Sibu a Miri, 545 chilometri

Settima tappa: da Awat Awat a Kota Kinabalu, 341 chilometri

Ottava tappa: da Phnom Penh a Oudong, 386 chilometri

Nona tappa: da Oudong a Battambang, 349 chilometri

Decima tappa: da Battambang ad Angkor, 172 chilometri

Dove vedere la replica di Pechino Express 2023 in tv in chiaro e streaming gratis