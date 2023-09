Sul palco, arredato in stile vintage, brillano diversi veicoli storici che mettono in evidenza l’entusiasmo del cantante per il mondo dei motori; egli stesso è arrivato a bordo di una iconica Harley-Davidson. Tra le star meccaniche del palco si distinguono la Ford Torino del 1976, resa celebre dalla serie televisiva Starsky e Hutch, oltre alla pionieristica Adventure Touring Harley-Davidson e alla sontuosa Softail Breakout.

Ma non è tutto: lo scenario è ulteriormente arricchito da tre maxi schermi che diffondono immagini nostalgiche, inclusi elementi pop-culture come il videogioco anni ’80 “Pac-Man”. L’ambientazione è completata da tende di colore rosso, evocative di un circo, pompe di benzina d’epoca, una “kiss cam” per catturare momenti romantici tra il pubblico, e una compagnia di ballerini. Il risultato è un’atmosfera avvolgente che invita sia il pubblico in sala che gli spettatori a casa a fare un affascinante viaggio nel tempo.