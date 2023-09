Questa sera, venerdì 8 settembre 2023, il programma di approfondimento “Il Terzo Indizio” torna in onda su Rete 4 alle ore 21,20 con una puntata in replica che segnerà la conclusione delle repliche della sua quarta stagione. Condotta dall’attrice Barbara De Rossi, la trasmissione ha come fulcro il tragico e macabro caso di Silvia Caramazza, noto nella cronaca nera italiana come “il delitto del freezer”.

Alcune anticipazioni sui temi trattati nella puntata di venerdì 8 settembre

Silvia Caramazza era una commercialista bolognese che perse tragicamente la vita nel 2013, uccisa dal proprio compagno, Giulio Caria. Il caso ha scosso l’opinione pubblica italiana, in particolare per le circostanze orribili che hanno portato al ritrovamento del corpo della vittima. Nella puntata precedente, andata in onda venerdì 1° settembre, si era invece parlato del caso Cerri.

“Il Terzo Indizio” si è distinto nel panorama televisivo per l’attenzione meticolosa ai dettagli, ricostruendo i principali casi di cronaca nera attraverso il linguaggio delle docufiction e interviste esclusive. Le puntate riguardano esclusivamente casi che hanno già superato i tre gradi di giudizio, permettendo così un’analisi completa e definitiva del caso in questione. Interpretati da attori professionisti, gli atti giudiziari fungono da traccia per le docufiction che permettono di ripercorrere e rivivere i contesti nei quali nascono questi episodi tragici.

Quali potrebbero essere gli ospiti della scaletta de Il Terzo Indizio di stasera

Sebbene le informazioni sugli ospiti specifici della puntata de Il Terzo Indizio di stasera non siano state rilasciate al momento, il format del programma spesso vede la partecipazione di esperti legali, giornalisti di cronaca e membri delle forze dell’ordine, che potrebbero comporre la scaletta. Saranno loro a fornire ulteriori dettagli e contesto, arricchendo la narrazione e l’analisi del caso.