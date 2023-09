Serie D, la fortuna e Gadaleta siglano la prima vittoria alla Nocerina: battuto il Gladiator a domicilio

Prima vittoria in campionato per la Nocerina di mister Esposito. I rossoneri battono due a zero il Gladiator nella prima trasferta dell’anno. A Santa Maria Capua Vetere è la fortuna a sorridere ai molossi, premiati da un’autorete del capitano dei nerazzurri Finizio e da una bellissima rete in slalom da parte del classe 2005 Gadaleta.

Le squadre hanno iniziato la partita a ritmi piuttosto bassi, influenzate forse dall’afa di fine estate. Nonostante i padroni di casa abbiano mantenuto il controllo del gioco, non sono riusciti a mettere in difficoltà una Nocerina apparentemente reattiva e poco ispirata. L’unica occasione degnata di nota per i rossoneri è venuta da Rossi al 23′, ma la sua conclusione è stata neutralizzata senza problemi dal portiere Gobbetti. Al 31′, un infortunio a Caccavallo ha costretto mister Esposito a fare un cambio, mandando in campo Piccioni accanto a Parravicini. La prima frazione di gioco si è conclusa senza ulteriori emozioni.

La seconda metà della partita ha visto i padroni di casa iniziare in modo promettente, con un tiro da distanza di Donnarumma al 7′ che è andato fuori di poco. Ma la Nocerina ha iniziato a mostrare segni di vita, guadagnando terreno e diventando più incisiva. Il colpo di scena al 30′ del secondo tempo, quando Finizio in copertura, di testa non si intende con il portiere Gobbetti, spedendo il pallone nella propria porta. La Nocerina resta sul pezzo e riesce a siglare il gol del raddoppio grazie a una magia di Gadaleta, che salta mezza difesa avversaria e deposita la palla in fondo al sacco.