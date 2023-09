Il Milan ha esordito nella sua nuova stagione di Champions League con un’atmosfera elettrizzante a San Siro, dove circa 65.000 spettatori hanno preso parte a una coreografia memorabile che ha coinvolto l’intero stadio. Per la gara contro il Newcastle, la Curva Sud Milano, il cuore pulsante della tifoseria rossonera, aveva fornito dettagliate istruzioni attraverso il proprio profilo Instagram per garantire che la coreografia fosse un successo. La coreografia di Milan-Newcastle.

Coreografia Milan-Newcastle, prima della gara sono arrivate le istruzioni della Curva Sud

Al conto alla rovescia dello speaker, i tifosi hanno aperto i fogli di plastica colorata legati ai loro seggiolini, tenendoli tesi con entrambe le mani. I telefoni cellulari sono stati riposti in tasca, permettendo a tutti di concentrarsi sul momento e di tenere alzati i fogli fino al termine dell’inno della Champions League. Il risultato è stato uno spettacolo visivo straordinario che ha reso la serata indimenticabile, non solo per i giocatori in campo ma anche per chiunque abbia avuto la fortuna di esserci o di assistere all’evento in televisione.

La coreografia a San Siro ha sicuramente contribuito a creare un ambiente carico di aspettative e di emozioni per la partita, iniziando la serata con uno spettacolo visivo mozzafiato. Ora tutte le attenzioni si spostano sul campo, dove Milan e Newcastle si sfideranno in quella che promette di essere una partita avvincente. Grazie al sostegno indomabile dei loro tifosi, i rossoneri sono pronti a dar vita a una serata di calcio di alto livello.

D’altronde, la Curva Sud ci aveva abituati anche nel corso della scorsa stagione a tante scenografie di grande livello. Ricordiamo, tra tante, la coreografia contro il Napoli nei quarti di finale della scorsa Champions.