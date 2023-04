Una meravigliosa coreografia, quella che “San Siro” ha preparato per Milan-Napoli, quarti di finale di Champions League. Una partita iniziata con una spettacolare cornice di pubblico, che ha messo in piedi una scenografia davvero da urlo. Tutto lo stadio – eccezion fatta, ovviamente, per il settore dedicato ai tifosi partenopei – colorato di rossonero per spingere la squadra di Pioli alla vittoria.

Coreografia Milan-Napoli di Champions League: San Siro spinge il Diavolo nel derby italiano

In quello che è un vero e proprio derby italiano, e che vede il Milan partire in casa con questa gara d’andata, i sostenitori del Diavolo si sono fatti sentire con una coreografia da urlo, organizzata dalla Curva Sud Milano, che ha coinvolto tutto lo stadio di San Siro e ha reso l’atmosfera da brividi.

I 75mila spettatori presenti sono stati invitati a partecipare attivamente e a non utilizzare il cellulare durante la svolgimento della coreografia, a non cambiare posto e a non utilizzare il materiale da usare per la scenografia.

Si è trattato di un evento atteso da molti, quello rappresentato da questo derby italiano, che ha segnato il ritorno del Milan tra le migliori 8 squadre d’Europa dopo undici anni di assenza. I tifosi del Diavolo sperano che la squadra in campo possa riflettere lo spirito e il sostegno dei propri sostenitori, nonostante alcune prestazioni negative precedenti, e continuare quanto di buono fatto in questa competizione.

Siamo certi che i tifosi del Napoli, a San Siro come la “Maradona” al ritorno, sapranno regalarci uno spettacolo altrettanto unico, considerando che il club azzurro è alla sua primissima partecipazione ai quarti di Champions. Tutto pronto, insomma, per vivere una notte da brividi.