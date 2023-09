L’UOC di Recupero e Rieducazione Funzionale e la Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico dell’Università di Verona hanno pubblicato di recente uno studio collaborativo su “International Journal of Molecular Sciences”. Questa ricerca innovativa ha esaminato i benefici della camminata veloce, in particolare del “passo rullato“, sulla molecola miR-146b, che è associata a diversi processi degenerativi e all’invecchiamento. Ma che cos’è il passo rullato, e perché interessa la camminata veloce?

Un passo avanti importante nel campo della medicina preventiva

La ricerca sul passo rullato ha coinvolto sia uomini che donne senza patologie croniche, focalizzando particolarmente l’attenzione su donne impegnate in un programma di camminata veloce, una parte dell’iniziativa “Benessere organizzativa” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Italia.

Tale programma, che consiste in tre sessioni di camminata veloce a settimana per un totale di quattro settimane, ha mostrato una significativa riduzione dell’espressione di miR-146b circolante nel sangue dei partecipanti, associato ad un aumento della produzione di cartilagine.

Questi risultati rappresentano un importante passo avanti nel campo della medicina preventiva, poiché lo studio ha dimostrato che un approccio attivo e consapevole alla camminata, con un enfasi sul passo rullato, può promuovere la longevità e ridurre il rischio di malattie cronico-degenerative, come l’artrosi e l’osteoporosi.

Come si fa il passo rullato nella camminata veloce?

I partecipanti al programma di camminata, condotto con supervisione di fisioterapisti, hanno eseguito ogni sessione con un riscaldamento a bassa intensità, seguito da 30 minuti di camminata a 6-8,5 km/h e 5 minuti di defaticamento. Ogni sessione è stata pianificata per durare 40 minuti e i prelievi ematici sono stati effettuati prima e dopo il programma di quattro settimane. La metodologia di ricerca, compreso il prelievo di sieri, è stata conforme alla Dichiarazione di Helsinki e ha ricevuto l’approvazione etica dall’ente ospedaliero.

Ma come si fa il passo rullato nella camminata veloce? Questo tipo di camminata, che richiede l’appoggio del tallone seguito dalla punta, un passo allungato, un busto proteso in avanti e avambracci piegati, è risultato non solo efficace nel rallentare i processi molecolari di invecchiamento ma anche nell’incrementare l’autoproduzione di cartilagine, risultando quindi essenziale per contrastare i fenomeni degenerativi scheletrici e migliorare la qualità della vita.