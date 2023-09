È già scontro al vertice per la Nocerina di Esposito. I rossoneri faranno visita, domenica 24 settembre, all’Ostiamare, capolista e a punteggio pieno dopo due partite. Gara di grande importanza per i molossi, attesi forse dal primo vero impegno importante. Ecco dove vedere Ostiamare-Nocerina in tv e streaming: come seguire la gara dello stadio “Anco Marzio”.

La capolista del girone e la favorita per la vittoria finale: è già big match

Tutto pronto per quello che sembra già un big match a tutti gli effetti, nonostante siamo appena alla terza giornata. L’Ostiamare, guidata dall’allenatore Fabrizio Perrotti, arriva a questo incontro con due vittorie su due, ed è riuscita a mantenere la porta inviolata. Con cinque reti in due partite, e giocatori come Icardi e Cardella che hanno già lasciato il segno, la squadra laziale è una vera forza da non sottovalutare.

Dall’altra parte, la Nocerina, sotto la guida tecnica di Gianluca Esposito, si appresta ad affrontare questa gara impegnativa con una rosa ampia e diversificata. Esposito ha sottolineato l’importanza di una prestazione tosta e decisa, con l’intento di imporre il proprio gioco e dettare i ritmi della gara.

Questa sarà la terza partita di campionato per i molossi. Ecco i 22 giocatori convocati da Esposito:

Portieri : Fantoni, Venturini

: Fantoni, Venturini Difensori : Crasta, El Hannaoui, Fontana, Garofalo, Magliocca, Mazzei

: Crasta, El Hannaoui, Fontana, Garofalo, Magliocca, Mazzei Centrocampisti : Basanisi, Citarella, Esposito, Rossi, Tuninetti, Uliano, Vecchione

: Basanisi, Citarella, Esposito, Rossi, Tuninetti, Uliano, Vecchione Attaccanti: El Bakhtaoui, Gadaleta, Guida, Liurni, Parravicini, Piccioni, Poziello

Dove vedere Ostiamare-Nocerina in tv e streaming

Ostiamare-Nocerina, in programma domenica 24 settembre alle ore 15:00 allo stadio “Anco Marzio”, sarà trasmessa in diretta video, per la gioia dei tifosi nocerini, impossibilitati a assistere di persona a causa delle restrizioni urbanistiche dello stadio. La partita sarà acquistabile sul portale ForzaNocerina.it; il portale d’informazione a tinte rossonere ha infatti acquisito l’esclusiva per la diretta video dell’incontro. Telecronaca di Francesco Cuomo per la gara che avrà inizio alle ore 15.