Serie D, bomba di Uliano: la Nocerina vince ad Ostia e vola in testa alla classifica

La Nocerina conquista la vittoria all’Anco Marzio di Ostia, raggiungendo il primo posto in classifica grazie a un eurogol di Uliano. I molossi mostrano una prestazione solida, mettendo in difficoltà gli avversari dell’Ostiamare per gran parte della gara, nonostante la squadra romana dimostri di avere grandi qualità.

Mister Esposito opta per il modulo 3-5-2, schierando il neoacquisto Guida e il riconfermato Parravicini, con Magliocca al posto del non disponibile Citarella. El Bakhtaoui è relegato in tribuna, mentre mister Perrotti conferma la formazione titolare che aveva dominato contro il Trastevere.

La gara inizia con l’Ostiamare in attacco, ma è la Nocerina a segnare per prima con Uliano al 37′. Calcio d’angolo battuto dallo stesso ex capitano della Gelbison, sui cui sviluppi Parravicini supera tutti in elevazione e colpisce di testa il palo; la palla, deviata dalla difesa biancoviola, vede l’intervento di Uliano che, senza lasciarla toccare a terra, tira al volo e segna dall’angolo sinistro dell’area di rigore dei laziali, realizzando un autentico eurogol.

La ripresa vede i padroni di casa all’attacco, ma senza che vi siano particolari sussulti. Ma al 38′, la partita si infiamma quando Venturini, con una serie di interventi miracolosi a distanza ravvicinata, impedisce per ben tre volte il pareggio ai padroni di casa. La Nocerina risponde prontamente al 42′, con Liurni che mette un pallone perfetto a Piccioni al centro, ma l’attaccante rossonero viene ostacolato proprio nel momento del tiro, a due passi da Morlupo. Finisce così, con tre punti preziosi per la squadra di Esposito, che domenica riceverà l’Ardea al “San Francesco”.