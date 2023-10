Serie D, la Nocerina si butta via: l’Ardea rimonta due gol e strappa il pari al “San Francesco”

Una Nocerina dai due volti pareggia in casa contro l’Ardea. Al “San Francesco” finisce 2-2 per effetto delle reti rossonere di Citarella e Fontana per i molossi e di Negro e Vianni per i laziali. La squadra di Esposito si butta via, finendo il primo tempo sul doppio vantaggio, non scendendo in campo durante il secondo tempo e subendo la rimonta ospite.

Durante il primo tempo, la Nocerina ha mantenuto il controllo del gioco e creato diverse opportunità di gol. Un bellissimo gol di testa del nocerino Citarella ha rotto l’equilibrio al 21′, nell’emozione generale in campo e sugli spalti. In seguito, Fontana ha raddoppiato il punteggio, registrando il suo primo gol in rossonero. I rossoneri sono usciti tra gli applausi del pubblico al termine della prima frazione.

Tuttavia, la ripresa ha visto una Nocerina sofferente e intimorita. L’Ardea ha effettuato tre sostituzioni e ha iniziato la frazione con più energia, accorciando le distanze grazie a un gol di Negro. Nonostante i tentativi di resistere, la squadra di casa ha ceduto, e nei minuti di recupero, Vianni ha segnato il gol del pareggio per l’Ardea, lasciando il pubblico di casa a dir poco deluso. Nel secondo tempo i molossi sono stati impalpabili, concedendo numerose opportunità da gol agli ospiti. Contestato l’allenatore rossonero Esposito, che in conferenza stampa si è assunto tutte le colpe per il risultato senza dubbio negativo. Ora la Nocerina è attesa dalla trasferta di Civita Castellana contro il Flaminia.