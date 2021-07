Lista Ufficiale Fantacalcio Gazzetta in PDF: download listone completo Classic e Mantra 2021-2022

Manca meno di un mese all’inizio del campionato di Serie A 2021-2022. Con il fischio d’inizio del massimo campionato italiano di calcio, partirà ufficialmente anche il fantacalcio con tanti fantallenatori che non vedono l’ora di accaparrarsi i propri campioni all’asta. Gazzetta ha pubblicato la lista ufficiale del Fantacalcio. Il listone completo, sia per la versione Classic che per quella Mantra, è online ormai da diverse ore. Ecco i file da cui potete effettuare il download della lista ufficiale del Fantacalcio 2021-2022.

Listone Fantacalcio 2021/2022: tutti i ruoli e le quotazioni

Nonostante un mercato fin qui poco entusiasmante, saranno tante le novità nella prossima stagione. Più che in campo, i maggiori cambiamenti li vedremo sulle panchine delle squadre di Serie A. Il ritorno di Allegri alla Juventus potrebbe dare la spinta giusta ai bianconeri per tornare di nuovo i grandi favoriti per lo scudetto. Cercherà di confermarsi l’Inter che, dopo il doloroso addio a mister Conte, si affida a un allenatore affidabile come Simone Inzaghi. Cercheranno di inserirsi nella lotta scudetto anche Milan e Atalanta che saranno le uniche due squadre tra le big a non cambiare allenatore e puntare sulla continuità. Tra le outsider ci sono il Napoli di Spalletti, la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma dello special One Josè Mourinho.

Fantacalcio 2021-22, le quotazioni della Gazzetta dello Sport

Il calciatore più costoso del fantacalcio 2021-22 è ancora una volta Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese resterà quasi certamente alla Juventus per l’ultima stagione. La valutazione del numero 7 bianconero è di 49 magic milioni. Seguono l’interista Romelu Lukaku (46 magic milioni) e Ciro Immobile (43 magic milioni), fresco di vittoria di Euro 2020. Capitolo trequartisti: dopo la sua miglior stagione in Serie A, Lorenzo Insigne balza al primo posto tra i trequartisti grazie ai suoi 19 gol e 7 assist. Per assicurarvi i suoi bonus col sarà necessario spendere 35 Magic milioni.

Qual è il ruolo di Gosens alla Magic Gazzetta 2021-2022?

Nel listone della Gazzetta l’atalantino Gosens è il difensore più costoso di quest’anno, autentico top player di ruolo. Occorrono 30 Magic milioni per assicurarsi i suoi bonus. Il tedesco è seguito da Theo Hernandez (26 Magic milioni), anch’egli reduce da una grandissima stagione, e dalla freccia colombiana Juan Cuadrado (21 Magic milioni). Il portiere più costoso? Il polacco Szczesny, possibile top di ruolo grazie alla solidità difensiva di mister Allegri.

Lista Ufficiale Fantacalcio in PDF: come scaricare il listone versione Classic

Le versioni Classic e Mantra, da sempre un bivio per i fantallenatori. Il Fantacalcio, infatti, e i suoi adepti, si dividono essenzialmente in due categorie: chi preferisce che il trequartista abbia, nel gioco, la stessa posizione e ‘valenza’ del mediano, e chi invece ci tiene a separare i due ruoli, come nella realtà. È questa la principale differenza tra queste due versioni dello stesso gioco, divise da questa diversa organizzazione delle posizioni in campo dei calciatori.

Come fare a scaricare la lista ufficiale del Fantacalcio in PDF per la versione Classic? Vi basterà cliccare sul link sottostante ed effettuare il download, di solito situato in alto a destra della vostra schermata, se state visualizzando la lista da pc. Generalmente basterà premere il pulsante con l’icona del salvataggio; in caso alternativo, clic su tasto destro, e procedere con “Salva con nome”.

LISTA UFFICIALE FANTACALCIO GAZZETTA 2021-2022: DOWNLOAD PDF LISTONE CLASSIC

Come scaricare la lista ufficiale del Fantacalcio per la versione Mantra? Anche in questo caso, basterà cliccare sul link sottostante, premere il pulsante con l’icona del salvataggio, ed effettuare il download. Qualora non riusciate a trovare facilmente l’icona, cliccando con il tasto destro, procedendo con “Salva con nome”, sarà facile scaricare anche la lista Mantra.

LISTA UFFICIALE FANTACALCIO GAZZETTA 2021-2022: DOWNLOAD PDF LISTONE MANTRA