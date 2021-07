È una delle migliori rappresentanti italiane alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda le arti marziali, Maria Centracchio, l’atleta azzurra che ha vinto la medaglia di bronzo nel judo femminile. Scopriamo di più su di lei, attraverso la sua biografia, le sue origini, la sua carriera, e alcuni cenni sulla sua vita privata.

La biografia e le origini dell’atleta italiana nel judo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Maria Centracchio è nata a Castel di Sangro il 28 settembre 1994. Tuttavia, sebbene la sua nascita sia avvenuta in Abruzzo, l’atleta è di Isernia. Le sue origini, pertanto, sono legate alla città molisana, che l’ha supportata a lungo nel corso del percorso olimpico.

Centracchio ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi europei 2019 e la medaglia d’oro al Judo Grand Prix di Tel Aviv 2019 nella categoria -63 kg. Nel 2021 il grande onore di rappresentare i colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove ha raggiunto la medaglia di bronzo nel judo femminile.

L’altezza di Maria Centracchio, come riporta Wikipedia, è di 159 cm, e il suo peso di 57 kg.

Maria Centracchio vita privata: l’atleta ha un fidanzato

Non conosciamo molto della vita privata di Maria Centracchio, che ci sembra essere una persona particolarmente legata alla famiglia, ai suoi amici, e al suo fidanzato, di cui fa menzione in un post Facebook pubblicato prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo 2020: “Full heart! Alla mia famiglia, al mio fidanzato, alle amicizie quelle vere, a chi ha sudato sofferto riso e gioito insieme a me: vi porto nel cuore, vi porto con me in ogni passo”. Il ragazzo della judoka italiana si chiama Gabriele Chilà, ed è anche lui un atleta: gareggia, infatti, nel salto in lungo.

