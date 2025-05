Anche per il 2025 torna puntuale il riconoscimento della Bandiera Blu, simbolo di eccellenza ambientale e qualità dei servizi balneari. Sono 246 i Comuni italiani premiati, 10 in più rispetto allo scorso anno, con ben 15 nuovi ingressi e 5 località che non sono state riconfermate. Il totale delle spiagge Bandiera Blu 2025 sale a 487, accompagnato da 84 approdi turistici di qualità.

Cosa significa Bandiera Blu e come funziona il riconoscimento

Il programma Bandiera Blu è promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education) e si basa su 32 criteri di valutazione aggiornati ciclicamente per incentivare una gestione sempre più sostenibile del territorio. Le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), coordinate dal Ministero della Salute, analizzano le acque di balneazione su un arco temporale di quattro anni. Solo quelle località che garantiscono qualità eccellente delle acque ottengono il riconoscimento.

Oltre ai parametri ambientali, vengono valutati anche aspetti legati a depurazione, gestione dei rifiuti, sicurezza, accessibilità, arredo urbano, mobilità sostenibile ed educazione ambientale. Particolare attenzione è riservata alle iniziative locali che migliorano la vivibilità delle aree costiere, soprattutto nei mesi estivi.

Le novità del 2025: 15 nuovi Comuni premiati

Tra i nuovi Comuni Bandiera Blu 2025 figurano:

Torino di Sangro (Abruzzo)

Cariati, Corigliano Rossano e Cropani (Calabria)

Sapri (Campania)

Cattolica (Emilia Romagna)

Formia (Lazio)

Campofilone (Marche)

Castrignano del Capo, Margherita di Savoia, Pulsano (Puglia)

San Teodoro (Sardegna)

Messina, Nizza di Sicilia (Sicilia)

Marciana Marina (Toscana)

I cinque Comuni che non hanno ottenuto la riconferma nel 2025 sono Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica e Lipari (Sicilia).

Le Regioni con più Bandiere Blu 2025: Liguria ancora prima

Anche quest’anno la Liguria si conferma in testa alla classifica con 33 Bandiere Blu, pur perdendo una località rispetto al 2024. Seguono:

Puglia : 27 località (con 3 nuovi ingressi)

: 27 località (con 3 nuovi ingressi) Calabria : 23 località (3 nuovi ingressi)

: 23 località (3 nuovi ingressi) Campania : 20 località (1 uscita, 1 nuovo ingresso)

: 20 località (1 uscita, 1 nuovo ingresso) Marche : 20 località (1 nuovo ingresso)

: 20 località (1 nuovo ingresso) Toscana : 19 località (1 nuovo ingresso)

: 19 località (1 nuovo ingresso) Sardegna : 16 località (1 nuovo ingresso)

: 16 località (1 nuovo ingresso) Abruzzo : 16 località (1 nuovo ingresso)

: 16 località (1 nuovo ingresso) Sicilia: 14 località (2 nuove, 2 uscite)

Restano stabili:

Trentino Alto Adige : 12 Comuni

: 12 Comuni Lazio : 11 località (di cui 9 nella provincia di Latina)

: 11 località (di cui 9 nella provincia di Latina) Emilia Romagna : 10 località

: 10 località Veneto: 9 località

Completano il quadro:

Basilicata : 5 località confermate

: 5 località confermate Piemonte : 4 (con un’uscita)

: 4 (con un’uscita) Lombardia : 3 località

: 3 località Friuli Venezia Giulia : 2 località

: 2 località Molise: 2 località

Bandiera Blu sinonimo di turismo responsabile

Il riconoscimento della Bandiera Blu non rappresenta solo una garanzia di qualità per chi sceglie il mare italiano, ma anche una spinta concreta al turismo responsabile e alla valorizzazione sostenibile delle coste. I Comuni premiati diventano esempio di buona amministrazione e gestione ambientale, capaci di attrarre visitatori sempre più attenti a questi valori.