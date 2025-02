“CalenziAMO radio”, il podcast che si racconta attraverso musica e interviste

Da un’idea della Dirigente Scolastica, la dott.ssa Cinzia Boschetto, le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Anna Maria Luisa de’ Medici” di Calenzano (Firenze) hanno dato vita ad un progetto entusiasmante dal titolo “Calenziamoradio”. Un podcast disponibile su Spotify, che non solo narra, attraverso la voce dei discenti, i più noti generi musicali, ma prevede anche una selezione di artisti e band musicali a cura degli stessi partecipanti.

All’interno del podcast sono annunciate interviste a personaggi di spicco: ad aprire la kermesse degli incontri è stato il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani mentre, ospiti della seconda puntata, gli speleologi Carlo Berni e Roberta Spinelli.

La dirigente scolastica Cinzia Boschetto: “Attraverso il podcast gli studenti esercitano molteplici abilità: linguistiche (creazione di testi), logico-matematiche (montaggio della puntata), espressive (creatività), relazionali (collaborazione tra pari), pertanto le attività del podcast consentono una proficua ricaduta didattica in diversi ambiti disciplinari; l’utilizzo delle nuove tecnologie risponde alla peculiarità delle modalità di apprendimento di ciascun discente; tale approccio, sulla base di un’attenta progettazione, rafforza e favorisce il successo formativo di ciascun alunno.”

Il Progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità – Progetto Creatività in azione – CUP: F74D24000590007 – CNP: ESO4.6.A4.A-FSEPNTO-2024-232 – Moduli CalenziAMO Radio

Un viaggio musicale

Il filo conduttore del podcast è la musica e i suoi principali generi. Gli episodi esploreranno:

Pop: analisi delle canzoni che dominano le classifiche e influenzano la cultura popolare; Rock: esplorazione delle band leggendarie che hanno influenzato intere generazioni e ricerca sugli artisti che ne fanno parte; Rap: discussione su come questo genere ha dato voce a storie e culture diverse; Musical: scoperta del mondo scintillante dei musical dalle canzoni indimenticabili; Musica Classica: approfondimento sui grandi compositori e le loro opere immortali.

Interviste esclusive

Nel podcast, inoltre, trovano spazio le interviste esclusive ad alcuni ospiti di rilievo. Il primo intervistato è stato il sindaco Giuseppe Carovani, che ha risposto con entusiasmo e simpatia alle domande dei baby giornalisti. Tra gli argomenti trattati i progetti per la scuola e la vita da sindaco. In occasione della seconda puntata, ospiti gli speleologi Caro Berni e Roberta Spinelli, fondatori dell’USC (Unione Speleologica di Calenzano). I ricercatori hanno affascinato gli alunni raccontando le loro avventure per le grotte del territorio ma, si sono altresì raccomandati, di mantenere costante la passione in tutto ciò che fanno. Berni: “La curiosità aiuta a fare bene tutto: non perdetela mai. Se non fossi stato curioso e affamato di conoscenza, non avrei mai fatto lo speleologo. Abbiate l’entusiasmo di conoscere”.

Prossimi ospiti del podcast

Altri ospiti attesi dagli allievi per le interviste:

Sara Maggi : direttrice dell’emittente radiofonica fiorentina “Controradio”;

: direttrice dell’emittente radiofonica fiorentina “Controradio”; Vera Cammelli : violoncellista che ci introdurrà alla magia degli strumenti ad arco;

: violoncellista che ci introdurrà alla magia degli strumenti ad arco; Francesca Cantagalli: giornalista e redattrice del “Giornale del Bisenzio”;

giornalista e redattrice del “Giornale del Bisenzio”; Daniela Morozzi : attrice che condividerà il fascino del teatro e del cinema;

: attrice che condividerà il fascino del teatro e del cinema; Claudia Cecchini: attrice, musical performer, cantante e vocal coach;

attrice, musical performer, cantante e vocal coach; Vincenzo Tomasiello: Direttore tecnico e Presidente dell’Associazione di Danza Sportiva “Tomasiello”

Direttore tecnico e Presidente dell’Associazione di Danza Sportiva “Tomasiello” Cinzia Boschetto: Dirigente scolastica dell’Istituto scolastico

“CalenziAMO Radio” è un’opportunità unica per gli studenti di esprimere la loro creatività e apprendere nuove abilità.