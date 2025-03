La Certificazione Unica 2025 online è ora disponibile per tutti i cittadini che hanno percepito redditi nel 2024. Questo documento, emesso dall’INPS, è fondamentale per la dichiarazione dei redditi e può essere scaricato direttamente dal portale istituzionale, senza necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici. Grazie alla digitalizzazione dei servizi, ottenere la CU è diventato un processo semplice e veloce, accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

Certificazione Unica 2025 INPS: cos’è e a cosa serve

La Certificazione Unica 2025 (CU 2025) è il documento fiscale che attesta i redditi percepiti nel corso del 2024 da lavoratori dipendenti, pensionati, percettori di prestazioni previdenziali e assistenziali. Sostituisce il vecchio CUD e viene rilasciata dall’INPS per chi ha ricevuto redditi da pensione, indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL), cassa integrazione e altri trattamenti economici erogati dall’Istituto.

Come ottenere la Certificazione Unica 2025 online

L’INPS mette a disposizione diversi canali digitali per il download della CU. Per scaricarla, è necessario accedere al portale INPS utilizzando le proprie credenziali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

(Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE (Carta d’Identità Elettronica);

(Carta d’Identità Elettronica); CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

(Carta Nazionale dei Servizi); eIDAS (per i cittadini dell’UE);

(per i cittadini dell’UE); PIN INPS (solo per utenti autorizzati).

Una volta effettuato l’accesso, bisogna seguire il percorso:

“I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica 2025 (Cittadino)”.

Scaricare la CU 2025 tramite l’App INPS Mobile

Per chi preferisce l’accesso via smartphone o tablet, la Certificazione Unica 2025 INPS è disponibile anche sull’app INPS Mobile, scaricabile per dispositivi Android e iOS. Una volta effettuato l’accesso con le credenziali personali, sarà possibile scaricare il documento in pochi passaggi.

Modalità alternative per ottenere la CU 2025

Oltre al portale online, l’INPS offre diverse modalità per richiedere la CU 2025:

Patronati, CAF e professionisti abilitati , che possono richiedere il documento per conto del cittadino;

, che possono richiedere il documento per conto del cittadino; Posta Elettronica Certificata (PEC) : inviando una richiesta all’indirizzo [email protected], allegando una copia del documento d’identità;

: inviando una richiesta all’indirizzo [email protected], allegando una copia del documento d’identità; Numero verde dedicato 800 434320 ;

; Contact Center INPS ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164164 (da rete mobile, a pagamento in base al piano tariffario).

Certificazione Unica 2025 scadenza: fino a quando è disponibile?

L’INPS ha messo a disposizione la Certificazione Unica 2025 sin dai primi mesi dell’anno e sarà possibile scaricarla e utilizzarla per la dichiarazione dei redditi entro il termine stabilito per la presentazione del Modello 730/2025 e del Modello Redditi PF/2025. La scadenza per la presentazione del Modello 730 è solitamente fissata al 30 settembre, mentre il Modello Redditi PF ha scadenze variabili a seconda del tipo di contribuente.

Ogni contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi nel rispetto delle scadenze previste. La mancata presentazione della dichiarazione può comportare sanzioni, così come l’eventuale omissione di redditi dichiarabili. Per questo motivo, è fondamentale consultare attentamente la propria CU 2025 e verificare che tutte le informazioni siano corrette prima di inoltrare la dichiarazione.