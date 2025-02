Il Conclave 2025 potrebbe essere uno degli eventi più seguiti al mondo nel caso in cui la Chiesa Cattolica si trovasse a eleggere un nuovo Papa. Ma cosa significa realmente Conclave? Dove si svolge? E soprattutto, come si può seguire in TV? In questo articolo scoprirai tutto ciò che c’è da sapere su questo evento storico.

Che vuol dire conclave? Il significato della parola

Il termine Conclave deriva dal latino cum clave, che significa “con chiave”. Il nome fa riferimento alla pratica medievale di chiudere i cardinali a chiave all’interno della Cappella Sistina fino alla nomina del nuovo Papa.

L’elezione del Pontefice è uno dei momenti più solenni della Chiesa Cattolica. I cardinali elettori si riuniscono in un luogo isolato dal mondo esterno per discutere, pregare e votare in segreto, fino a raggiungere una maggioranza di due terzi per eleggere il successore di San Pietro.

Dove si svolge il Conclave 2025?

Il Conclave 2025, se dovesse avvenire, si svolgerebbe in Vaticano, nella celebre Cappella Sistina. Questo luogo, noto per gli affreschi di Michelangelo, è il cuore della storia papale.

Durante il Conclave, i cardinali restano completamente isolati dal mondo esterno: niente telefoni, niente internet, nessun contatto con l’esterno. Questo per garantire la segretezza e l’indipendenza della votazione.

Come funziona l’elezione del nuovo Papa?

L’elezione del Papa segue un rituale solenne e secolare. I cardinali elettori entrano nella Cappella Sistina, dove giurano di mantenere il segreto assoluto su tutto ciò che avverrà durante il Conclave. Una volta riuniti, iniziano le votazioni, che possono svolgersi fino a quattro volte al giorno, due al mattino e due al pomeriggio. Ogni cardinale scrive su una scheda il nome del candidato che ritiene più adatto a guidare la Chiesa e la deposita nell’urna.

Al termine di ogni scrutinio, le schede vengono bruciate in una stufa speciale. Se il Papa non è stato ancora eletto, il fumo che esce dal comignolo della Cappella Sistina è nero, segnale che la votazione non ha prodotto un vincitore. Quando invece un candidato raggiunge la maggioranza qualificata dei due terzi e accetta l’incarico, le schede vengono bruciate con un composto chimico che produce la celebre fumata bianca, segnale per i fedeli che la Chiesa ha un nuovo Pontefice. Poco dopo, il cardinale protodiacono si affaccia dal balcone della Basilica di San Pietro per annunciare ufficialmente il nome del nuovo Papa con la tradizionale formula Habemus Papam!, mentre il nuovo eletto si prepara per la sua prima apparizione pubblica.

Dove vedere il Conclave 2025 in TV e streaming?

Il Conclave è uno degli eventi più seguiti al mondo, attirando l’attenzione di milioni di fedeli e curiosi. La copertura televisiva sarà garantita dalle principali emittenti italiane, come Rai 1 e TV2000, che trasmetteranno la diretta con aggiornamenti continui. Anche le reti all news come Sky TG24 e TGCOM24 offriranno approfondimenti e commenti di esperti per analizzare il processo di elezione del nuovo Pontefice.

A livello internazionale, canali come CNN, BBC e Al Jazeera seguiranno l’evento con aggiornamenti in tempo reale, permettendo a un pubblico globale di assistere all’attesa fumata bianca. Inoltre, il Vaticano e numerose testate giornalistiche trasmetteranno la diretta anche su piattaforme digitali come YouTube e i principali social media, permettendo a chiunque di seguire il Conclave in tempo reale ovunque si trovi.

Chi potrebbe essere il prossimo Papa?

Se nel 2025 dovesse tenersi un Conclave, ci sarebbero diversi cardinali in lizza per la successione. Tra i nomi più citati vi è quello del cardinale Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato Vaticano e una delle figure più influenti della Curia. Un altro possibile candidato è il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, noto per il suo impegno nel dialogo interreligioso e per la sua vicinanza ai temi sociali.

Un’altra figura di spicco è il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, considerato da molti il naturale successore di Papa Francesco per la sua visione inclusiva e la forte connessione con le comunità cattoliche asiatiche. Infine, tra i possibili candidati si parla anche del cardinale Robert Sarah, proveniente dall’Africa e rappresentante di un’ala più tradizionalista della Chiesa. Tuttavia, come la storia insegna, il Conclave riserva spesso sorprese, e il nome del nuovo Pontefice potrebbe essere del tutto inatteso.