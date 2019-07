Fantacalcio 2019-2020: lista ufficiale aggiornata, giocatori e quotazioni Gazzetta

Il Fantacalcio 2019-2020 è ufficialmente iniziato! Da oggi gli amanti di questo gioco, e in particolar modo gli utenti della Rete, potranno usufruire della lista ufficiale aggiornata della Gazzetta dello Sport. Questa contiene tutti i giocatori che prenderanno parte alla prossima Serie A, con i relativi ruoli e le quotazioni per ogni calciatore.

La lista ufficiale del Fantacalcio 2019-20 ha tante novità per i fantallenatori. Nel listone della Gazzetta dello Sport il portiere più costoso non è più quello della Juventus, come è stato negli ultimi otto anni. L’ultima grande stagione di Handanovic ha fatto aumentare in modo sostanzioso il suo valore. È il portiere dell’Inter che ha il valore più alto con i suoi 19 crediti, uno in più di Szczesny. In difesa De Ligt è secondo solo a Kolarov, a centrocampo comanda il Napoli con ben due giocatori in Top 5, ma il re è Milinkovic-Savic con 25 crediti. Il trequartista attaccante più caro è Josip Ilicic con 32 fantamilioni. In attacco Cristiano Ronaldo è ancora il più costoso con 50 crediti, secondo invece Piatek del Milan con 37.

Lista Fantacalcio Gazzetta 2020: ruoli e quotazioni