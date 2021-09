Latte ritirato dal commercio nel settembre 2021 per “presunta presenza di sostanze inibenti”. Il Ministero della Salute ha ravvisato un rischio chimico in alcuni lotti di specifiche marche, e ha deciso per il ritiro dei suddetti in via precauzionale.

Come apprendiamo da “Il Fatto Alimentare”, i prodotti interessati dal provvedimento sono stati distribuiti in bottiglie o cartoni in formato da 1 litro e, solo per quanto riguarda i marchi Latte Vivo, Lessinia e Blanc, da 500 ml, con la data di scadenza 12/09/2021, corrispondente al lotto di produzione.

Le bottiglie di latte ritirato dal commercio, di tutti i marchi coinvolti, sono state prodotte dall’azienda Latte Vivo Srl nello stabilimento di via Lombardia 2 a Tavagnacco, in provincia di Udine (marchio di identificazione IT 06 33 CE).

Si definiscono sostanze inibenti, le sostanze ad azione antimicrobica o batteriostatica, come gli antibiotici. La raccomandazione è quella di non consumare il latte fresco con i marchi e la data di scadenza segnalati, e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Latte ritirato dal commercio 2021, lista marchi: l’elenco delle aziende

Il richiamo era stato inizialmente disposto per i marchi Bianco Friuli, Cadoro, Latte Carso, Latteria Coderno, Latte Vivo, e Mungi e Bevi; successivamente, la stessa misura è stata adottata anche per Cadoro Ticonviene, Affresco Alta Levità, Blanc, Io Fvg, Latteria Cividale e Lessinia.

Le aziende che hanno visto i propri prodotti colpiti dal provvedimento sono dodici. Il richiamo è stato pubblicato per i suddetti marchi: