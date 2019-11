Maratona New York 2019 streaming gratis: dove vederla in tv, ora italiana

';

Tutto pronto per uno degli eventi più attesi dagli appassionati di atletica di tutto il mondo. Quest’oggi, infatti, si correrà la Maratona di New York 2019. La celebre corsa podistica verrà trasmessa in streaming gratis e in diretta tv. Ecco alcune informazioni per seguire la gara: quanti saranno gli atleti italiani tra i partecipanti alla corsa, quale l’ora italiana alla quale verrà trasmessa la maratona.

Maratona New York 2019 partecipanti, quanti italiani ci saranno

Grandissima attesa per un evento che da sempre richiama atleti da tutto il mondo. La Maratona di New York esercita sempre un grandissimo fascino su tutti coloro i quali abbiano corso per strada almeno una volta nella vita. Si tratta di un appuntamento, questo, che cattura anche l’attenzione degli spettatori da casa, da sempre incuriositi da questa manifestazione.

Anche quest’anno, grandissima presenza tricolore nella Grande Mela. L’Italia, infatti, è il Paese più rappresentato: quasi tremila corridori sui cinquantamila circa che parteciperanno alla gara avranno il passaporto italiano. Tra questi non dovrebbero esserci professionisti: si tratta, infatti, di atleti appartenenti al mondo del dilettantismo, e che dunque corrono per pura passione e voglia di esserci.

Maratona New York, percorso e ora italiana d’inizio della gara

Tutte le zone di New York saranno rappresentate nel percorso. Questo partirà dal ponte di Verrazzano, tradizionale punto di via, a Staten Island. Si passerà poi per il quartiere di Brooklyn, attraversando Bay Ridge e Sunset Park, ma anche altri quartieri. A metà gara, ingresso e attraversamento del Queens e del ponte di Queensboro. Successivamente, si entra a Manhattan: Fifth Avenue e Central Park in un vero e proprio bagno di folla, quindi Columbus Circle.

L’ora italiana di inizio della Maratona di New York 2019 è prevista per le 14:10 per quanto riguarda la maratona femminile; circa 30 minuti più tardi scatterà quella maschile.

Maratona New York 2019, dove vederla in streaming gratis e in tv

La Maratona di New York 2019 sarà visibile in diretta tv in chiaro grazie al servizio offerto dalla tv di Stato: sarà infatti Rai Sport ad occuparsi, sui canali 57 e 58 del digitale terrestre (quest’ultimo è Rai Sport +), di trasmettere la corsa. La diretta tv gratuita sarà disponibile anche su Eurosport, visibile anche sui canali Sky.

Dove vedere la Maratona di New York 2019 in streaming gratis? Le piattaforme di Rai Play ed Eurosport trasmetteranno l’evento online, per gli utenti che vorranno guardarlo da pc, tablet e smartphone. Servizio completamente gratuito, che non necessita di alcun abbonamento.