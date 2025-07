Scegliere il matrimonio in Comune è una decisione sempre più diffusa tra le coppie italiane. Non solo per motivi pratici e burocratici, ma anche per l’atmosfera intima e autentica che spesso caratterizza la cerimonia civile. Ma come funziona un matrimonio in Comune? Quanti testimoni servono? Bisogna indossare un abito elegante? Serve portare le fedi? In questo articolo risponderemo a tutte queste domande, offrendo una guida completa e dettagliata.

Cos’è il matrimonio in Comune

Il matrimonio in Comune è una celebrazione civile officiata da un ufficiale dello stato civile, solitamente il sindaco o un suo delegato. A differenza della cerimonia religiosa, ha valore esclusivamente legale e non prevede ritualità religiose. Può essere celebrato nella sala consiliare del Comune o in location civili autorizzate, come ville comunali o giardini pubblici.

Documenti necessari per il matrimonio civile

Per sposarsi in Comune, occorre prima avviare le pratiche burocratiche. Ecco cosa serve:

Richiesta di pubblicazioni: entrambi i futuri sposi devono presentarsi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (di uno dei due).

entrambi i futuri sposi devono presentarsi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (di uno dei due). Documenti richiesti: Documento d’identità valido di entrambi Codice fiscale Marca da bollo (una o due, a seconda che i due futuri sposi siano residenti nello stesso Comune o meno)

Eventuale documentazione aggiuntiva: per chi è divorziato o vedovo, sarà richiesto l’atto di matrimonio precedente con annotazioni relative allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili.

Dopo le pubblicazioni, il matrimonio può essere celebrato entro 180 giorni.

Come si svolge la cerimonia civile

Il rito civile è piuttosto semplice e breve, ma non per questo meno emozionante. In genere, dura dai 15 ai 30 minuti. Ecco come si svolge:

Ingresso degli sposi e dei testimoni Lettura degli articoli del Codice Civile sul matrimonio (artt. 143, 144, 147) Domande di rito: ciascun futuro coniuge viene invitato a dichiarare il proprio consenso Scambio delle fedi (facoltativo) Firma dell’atto: firmato dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale celebrante Conclusione con eventuali foto e saluti

Quanti testimoni servono per il matrimonio in Comune?

Per il matrimonio in Comune servono almeno due testimoni, uno per ciascun coniuge. È possibile averne fino a quattro se previsto dal Comune. I testimoni devono essere maggiorenni e muniti di documento d’identità valido. La loro funzione è legale: attestano che il matrimonio sia stato celebrato regolarmente.

Come ci si veste per un matrimonio civile

Non esiste un dress code rigido per il matrimonio in Comune, ma l’eleganza resta sempre una scelta apprezzata:

Sposa: abito corto o midi, tailleur o lungo semplice. Colori chiari consigliati ma non obbligatori.

abito corto o midi, tailleur o lungo semplice. Colori chiari consigliati ma non obbligatori. Sposo: completo classico o spezzato. Blu e grigio sono i più diffusi.

completo classico o spezzato. Blu e grigio sono i più diffusi. Testimoni e invitati: eleganza sobria, senza eccessi.

Le fedi sono obbligatorie?

No, le fedi non sono obbligatorie per legge durante un matrimonio in Comune. Tuttavia, molte coppie scelgono comunque di scambiarle per dare valore simbolico al momento. Se si decide di non scambiarle, la validità legale del matrimonio non cambia.

Dove si può celebrare un matrimonio civile

Oltre alla sede comunale, molte amministrazioni offrono la possibilità di celebrare il rito civile in:

Ville storiche comunali

Castelli o giardini pubblici

Sale istituzionali specifiche

In questi casi, è necessaria una richiesta formale e, spesso, il pagamento di un contributo.

Quanto costa un matrimonio in Comune?

Celebrato in orario di servizio e nella sede comunale, è gratuito. Potrebbero esserci costi aggiuntivi se si sceglie:

Una location esterna

Una data fuori orario (sabato, domenica, festivi)

Un celebrante delegato

I costi variano a seconda del regolamento di ciascun Comune.

Il matrimonio in Comune è legalmente riconosciuto?

Sì. Ha pieno valore legale e gli stessi effetti di un matrimonio religioso con rito concordatario. Dopo la celebrazione, l’atto è registrato nei registri dello stato civile.