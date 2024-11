“Il cervello è l’organo in grado di invecchiare meno di tutti gli altri. Meno del fegato, della pelle o del cuore. Prendercene cura è la nostra unica opportunità di estendere la giovinezza, di assaporare a lungo la vita e di salvaguardare allo stesso tempo la salute del corpo”. Sono le parole dell’autrice de “Il talento del cervello”, la ricercatrice Michela Matteoli. Una carriera costellata da tante esperienze da riportare: eccone alcune.

La biografia e la carriera di Michela Matteoli, ex direttrice del CNR

Michela Matteoli è Professore Ordinario di Farmacologia presso l’Humanitas University, dove dirige anche il Neuro Center dello Humanitas Research Hospital. È a capo del laboratorio di Farmacologia e Patologia Cerebrale ed è la Direttrice del Programma di Neuroscienze presso lo stesso ospedale. Ha conseguito la Laurea in Biologia e il dottorato di ricerca (PhD) presso l’Università di Pisa. Successivamente, ha intrapreso un percorso formativo post-dottorato come EMBO fellow presso la Yale School of Medicine e ha ricoperto il ruolo di Visiting Scientist presso la University of Virginia School of Medicine.

Michela Matteoli è membro della European Molecular Biology Organization (EMBO) e dell’Academia Europaea. In passato, è stata Direttrice dell’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e ha partecipato, o partecipa tuttora, a importanti comitati scientifici internazionali, tra cui il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), la Swiss National Science Foundation (SNSF) e la Harvard-Armenise Foundation.

La sua carriera è costellata di riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Premio Feltrinelli per Fisiologia, Biochimica e Farmacologia conferito dall’Accademia dei Lincei, il Premio Marcello Sgarlata e il Premio Atena per meriti scientifici. Nel 2013, la rinomata rivista Nature le ha conferito il Mid-Career Mentoring Award per aver ispirato una generazione di giovani scienziati. La professoressa Matteoli è autrice di oltre 170 pubblicazioni ad alto impatto scientifico e vanta un H-index di 75. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi finanziamenti internazionali per la ricerca, tra cui l’ERC Advanced Grant nel 2022.

Il focus della sua ricerca riguarda le sinapsi e il ruolo del sistema immunitario nella loro formazione e funzione. È particolarmente interessata a comprendere il contributo della microglia nelle disfunzioni sinaptiche legate a malattie neurodegenerative, come la malattia di Nasu-Hakola.

La biologa: “Mi sveglio al mattino e penso che potrei mettere a posto un tassello”

In un’intervista, Matteoli ha descritto con passione il suo lavoro: “L’aspetto più affascinante del mio lavoro è svegliarsi al mattino e pensare che prima di sera potrei avere messo a posto un altro piccolo tassello nel puzzle complicato dei progetti a cui mi sto dedicando. E poi pensare che ci saranno mille difficoltà e che probabilmente non succederà, ma che potrebbe comunque succedere domani. E questo mi dà la forza di affrontare tutti i problemi”.